Bivio Griezmann, addio Atletico e futuro in Serie A: scelta fatta

Nonostante resti un’icona dell’Atletico Madrid, Antoine Griezmann potrebbe decidere di lasciare una volta e per tutte i Colchoneros in estate.

Nessuno lo avrebbe mai detto, considerato il legame che lega le parti, eppure l’impressione è che si stia viaggiando spediti in questa direzione, complice anche un rapporto oramai non più idilliaco tra Les Petit Diable ed il Cholo Simeone. Certo, nulla di irrisolvibile, ma comunque il tempo passa, e con esso il calcio si evolve e l’età aumenta, processo inevitabile e che starebbe coinvolgendo anche un eterno Peter Pan come Griezmann per l’appunto.

Il contratto in scadenza con l’Atletico Madrid nel 2026 potrebbe rappresentare essere una sorta di sicurezza, se così vorremmo definirla, ma a partire dall’anno prossimo il francese potrebbe non vestire più la maglia dei Colchoneros.

Griezmann lascia l’Atletico: futuro in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Antoine Griezmann. Nonostante i 33 anni di età, Les Petit Diable continua ad avere una forma smagliante, come confermano gli incredibili numeri registrati fino a questo momento in stagione con la maglia dell’Atletico Madrid. Il classe 1991 ha infatti registrato la bellezza di 25 presenze in tutte le competizioni, condite da 11 gol e 6 assist, mica male.

Peccato, però, che qualcosa con il Cholo Simeone e tutto l’ambiente Colchonero si sia rotto, anche perché Griezmann a partire dall’anno prossimo potrebbe non giocare più a Madrid. A dirla tutta c’è un contratto in essere fino al 2026 che potrebbe risultare essere quasi come una garanzia, ma l’impressione è che oramai le parti siano pronte a separarsi anche questa volta, ma per sempre.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di AS, Antoine Griezmann è destinato a lasciare l’Atletico Madrid nel prossimo calciomercato estivo, con la Serie A che potrebbe interessarsi all’evolversi delle faccende relative al futuro de Les Petit Diable. Ovviamente si tratterebbe essere di una mera supposizione, anche perché ci sarebbe già un’altra opzione concreta e pratica sulla quale si starebbe puntando, ma si sa che in questi casi vige la regola del “mai dire mai“.

Niente Serie A: svelato dove giocherà Griezmann

Il futuro di Antoine Griezmann è lontano da Madrid, ma non in Serie A. Ovviamente non si può escludere nulla, ma AS parla di un bivio che vede contemplati solo l’Atletico e la MLS, campionato americano nel quale dovrebbe finire a giocare Les Petit Diable.

Nonostante tutto, comunque, Simeone lo continua a ritenere insostituibile, anche se qualcosa sembrerebbe essere cambiato. Basti pensare che si sta iniziando a parlare con insistenza di un suo possibile approdo ai Los Angeles FC, squadra dove andrebbe ad arricchire la colonia francese già composta da Oliver Giroud, ex Milan, ed Hugo Lloris.