Beto ha detto “sì”: fatta per il ritorno in Serie A

Il calciomercato in Serie A torna a vedere protagonista Beto, che ha detto “sì” al ritorno in Italia dopo la parentesi in Premier League.

Aveva firmato per l’Everton quello che sembrava essere il calciatore pronto subito per i grandi palcoscenici in Serie A, considerando le voci di calciomercato che circolavano tra Juventus, Napoli e Inter, passando pure per il Milan.

Le cose per lui in Premier League non sono andate benissimo, ma non è detto che la “colpa” sia sua. Basti pensare che calciatori come Lookman e Scott McTominay non hanno trovato spazio in Premier, per poi diventare in Italia quello che stanno dimostrando di essere, in particolar modo per il Pallone d’Oro africano, per quanto ha già dimostrato con la Dea. E dunque, che sia il caso anche di calciatori come Zirkzee e Beto, pronti a tornare in Serie A? Per il secondo, in Italia, sarebbe venuto già fuori il “sì”. Lo riportano questa mattina da Tuttosport.

Beto torna in Serie A e al Fantacalcio: ha detto “sì”

Per la gioia dei fantallenatori che, tra i buoni propositi dell’anno nuovo hanno quella di primeggiare nel gioco più amato dagli italiani, ecco il ritorno di Beto in Serie A.

Perché secondo quanto svelato dal quotidiano piemontese, avrebbe detto “sì” al ritorno in Italia, per giocare di nuovo in Serie A.

Chiaro che dovrà trovare un accordo adesso, il club coinvolto nell’operazione e che metterebbe al centro del progetto e della titolarità in attacco, proprio Beto. Il club in questione ne ha urgente bisogno considerando l’infortunio in attacco ed è con l’Everton adesso che bisognerà trattare per capire la realizzazione dell’affare quando sarà possibile, se in questa prima settimana di gennaio o più in avanti.

La destinazione di Beto in Serie A: si può chiudere subito

La destinazione di Beto è in Serie A e sarà al Torino. L’ex Udinese, fa sapere la stessa fonte, lascerebbe i Toffees per giocare in Serie A, di nuovo e da titolare, al club granata. Dopo l’infortunio di Zapata, il tecnico Paolo Vanoli, non ha praticamente mai trovato la luce in fondo al tunnel, nonostante sia riuscito quantomeno a “tenere botta”, in attesa di quello che sarà appunto il nuovo attaccante dall’Everton.

Ultime su Beto: i dettagli dell’operazione

Stando ai rumors, il colpo Beto potrebbe essere piazzato in prestito con opzione di riscatto per il Torino. Stesso club granata che vorrebbe le cifre del riscatto fissate a 15 milioni e non oltre, ma l’Everton ne vuole almeno 20 o 25. Si può chiudere col prestito che però non sarà “secco”, perché i granata non vogliono perderlo poi eventualmente, per forza, a fine stagione.