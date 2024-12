Beto torna subito in Serie A, ha fretta: svelati i dettagli dell’affare

L’ennesima panchina con l’Everton ha confermato una cosa: il tempo di Beto in Premier League sembrerebbe essere già giunto al termine.

L’attaccante portoghese non è felice in quel di Liverpool, ed a quanto pare starebbe spingendo insieme al suo agente per tornare a giocare in Serie A. L’ex Udinese ha fretta, ha voglia di rialzarsi per essere nuovamente protagonista, e tutte le parti coinvolte in causa starebbero cercando di accontentarlo, anche perché farlo significherebbe giovarne praticamente tutti.

In questi casi, considerata la delicatezza dell’operazione, è sempre meglio muoversi con i piedi di piombo, ma l’impressione è che sia stata intrapresa la strada giusta, come confermano anche i dettagli trapelati nelle scorse ore.

Beto torna subito in Serie A: svelato dove giocherà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Beto, che da quando ha lasciato la Serie A non è più quell’attaccante dominante in grado di fare male a qualsiasi difesa. In Premier League il portoghese sta riscontrando non poche difficoltà, come d’altronde confermato anche dalla panchina di ieri in occasione della trasferta di Manchester contro il City.

Dyce è come se non lo vedesse proprio, ed è per questo che Beto avrebbe fretta di tornare in Italia, paese che l’ha accolto da giovane e la salutato da uomo, oltre che giocatore formato. Fare un ulteriore passaggio in Serie A potrebbe servire all’attaccante dell’Everton per sentirsi nuovamente importante, sensazione che dalle parti di Goodison Park manca praticamente da troppo tempo. Essendo comunque un profilo di un certo calibro, Beto sarebbe finito nel mirino di diverse squadre, italiane e non, ma il suo futuro sembrerebbe essere stato in qualche modo già definito.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina in apertura da Tuttosport, il portoghese potrebbe diventare il nuovo numero 9 del Torino, andando a prendere momentaneamente il posto del lungo degente Duvan Zapata, aiutando anche mister Paolo Vanoli che si ritrova in estrema difficoltà in quel reparto.

Dettagli e cifre dell’affare Beto

Beto potrebbe diventare un nuovo giocatore del Torino. Il club granata sarebbe da tempo sulle tracce del portoghese, che per caratteristiche sembrerebbe essere il profilo giusto al quale affidarsi per sostituire in questa stagione Duvan Zapata.

Venendo poi preso davvero pochissimo in considerato da Dyce all’Everton, il cartellino del lusitano si è svalutato tantissimo per la felicità del Toro. Sbarcato in Inghilterra nell’agosto del 2023 per 25 milioni di euro, oggi Beto potrebbe lasciarla per addirittura 7 stando a quanto riportato da Tuttsosport, cifra che rientra ampiamente nei parametri di Urbano Cairo che non vede l’ora di regalare a Paolo Vanoli un nuovo numero 9 così da zittire anche qualche critica.