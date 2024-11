Beto in Serie A: niente Torino, giocherà in Champions a gennaio

Sono settimane calde quelle che riguardano il calciomercato in Serie A, con un colpo a sorpresa che riguarda Beto.

L’ex Udinese è tra le idee dei club italiani e occhio a quel che succede con lui perché, individuato come erede diretto di Duvan Zapata, finito out per tutta la stagione a causa del suo infortunio al crociato, pare che non sarà a Torino il suo futuro.

L’ex calciatore bianconero, tornerebbe in Italia per la grande occasione. Potrebbe essere proprio Beto il tassello aggiuntivo per completare la rosa di uno dei club che gioca in Champions League.

Calciomercato Serie A: riecco Beto, ma niente Torino

Riecco Beto in Italia sì, ma non al Torino. Questo, stando a quanto viene riportato in mattinata dai quotidiani sportivi che hanno spiegato e svelato quella che è la situazione in casa granata, con la situazione che spingerebbe il calciatore nato a Lisbona di tornare in Italia per giocare la tanto attesa Champions League.

Era andato all’Everton, in Premier League, con l’intenzione di entrare nel giro degli attaccanti dei top club mondiali, in attesa della grande chiamata. Al Torino tornerebbe in Italia per giocare titolare indiscusso, ma occhio a ciò che riguarda il suo futuro, nella possibilità di finire in un club che disputa la Champions League e con la possibilità di alternarsi con la punta titolare.

Si tratta infatti della Juventus che, in qualità di vice-Vlahovic, può prendere Beto dall’Everton. Nell’operazione in programma con Cristiano Giuntoli, dirigente bianconero che già ai tempi del Napoli aveva messo gli occhi sull’ex Udinese.

La destinazione di Beto in Serie A

Secondo quanto svelato da Il Corriere dello Sport, c’è un club che tra i top in Italia, sarebbe pronto a mettere le mani su un nuovo bomber in attacco. La Juventus può prendere Beto, per metterlo al posto di Milik come vice-Vlahovic, all’interno delle scelte di Thiago Motta. Bianconeri che, a caccia di un’alternativa valida al serbo, potrebbero mettere le mani sull’ex Udinese, grazie alla possibilità di prenderlo in prestito per sei mesi con eventuale opzione di riscatto poi, a fine stagione, a cifre che sono poi tutte da fissare con il club di proprietà dei Friedkin, in Inghilterra.

Beto e non solo: più alternative per il gran colpo di calciomercato

La squadra più attiva sul calciomercato, a gennaio, sarà la Juventus. Il motivo è riconducibile agli infortuni di Bremer e Cabal, in difesa, ma con l’esigenza anche di prendere un nuovo attaccante per soddisfare Motta. Oltre a Beto figurano i nomi anche di Lucca e Zirkzee, nell’interesse della Juventus, ma pare sia Beto la via più facilmente percorribile dai bianconeri, attraverso appunto quello che è il prestito a gennaio dall’Everton.