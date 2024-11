Juve: 4 colpi e una cessione a sorpresa, succederà a gennaio

Che quella della Juventus sarà una sessione di calciomercato importante è ipotizzabile, che sia invece una rivoluzione è inaspettato.

Perché è questa, quella che viene raccontata da Il Corriere dello Sport, nel corso di questa mattinata, all’interno delle sue pagine del giornale in uscita all’indomani del week-end senza Serie A.

Sono settimane di riflessione all’interno della Juventus, considerando quella che è la situazione complessa tra il vice-Vlahovic da trovare e la situazione da sistemare in difesa. Sono ben 4 i colpi in programma, che saranno possibili solo grazie alla cessione a centrocampo, a sorpresa, che spiazza totalmente il popolo bianconero.

Calciomercato Juventus: cessione a sorpresa in cambio di 4 colpi

Una cessione tra le diverse situazioni che vive la Juventus, l’ambiente bianconero si scuote da quel che viene raccontato. La Juventus ha da poco comunicato l’addio di Paul Pogba, che era nell’aria, ma non è il solo centrocampista a dire addio.

Secondo quanto informano dal quotidiano, viene inserito anche Nicolò Fagioli tra i partenti. Ed è strano pensare come la Juventus che, stando anche molto vicino al ragazzo nel suo momento di enorme difficoltà vissuto in merito alla squalifica per le scommesse, abbia deciso adesso di tagliarlo fuori dal progetto.

Thiago Motta, dovendo risolvere anche la questione Douglas Luiz. Situazione complessa per un calciatore che non ha convinto a pieni voti, potrebbe aver bisogno di un nuovo innesto per il suo centrocampo. E l’innesto, che porta ad un gran colpo dalla Serie A, vedrebbe a quel punto liberato Nicolò Fagioli, calciatore che verrebbe ceduto dalla Juventus, già a gennaio.

Juventus, addio Fagioli: il nome per sostituire il bianconero

Secondo quanto spiega la stessa fonte, potrebbe essere sacrificato Nicolò Fagioli in cambio del grande colpo a centrocampo, per Thiago Motta. Stesso tecnico italo-brasiliano che non ha dimenticato il suo Ferguson. Il calciatore del Bologna non ha avuto ancora modo di esprimersi in questa stagione a causa dell’infortunio che lo ha tenuto fuori praticamente per tutta la prima parte di campionato. Ma a gennaio, totalmente ripreso e al 100%, potrebbe fare al caso della Juventus, diventando poi il quarto colpo, oltre ai tre che ha già in programma il club bianconero.

Chi prende la Juventus? I colpi sulla lista di Giuntoli

È già a gennaio che la Juventus vorrà farsi trovare pronta per il suo calciomercato. Senza attendere il finale di stagione. Perché se da un lato Ferguson è occasione se parte Fagioli, dall’altra il bisogno di prendere Milan Skriniar e Ortiz o comunque un difensore, è letteralmente un bisogno, appunto. L’infortunio sia di Bremer che di Cabal obbliga la Juventus a fare mercato. Anche Milik, out e fuori dal progetto, spinge la Juve al colpo Raspadori o Beto in attacco, passando anche per l’idea Lucca.