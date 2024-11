UFFICIALE – Pogba lascia la Juve: confermata la destinazione italiana

È tutto confermato, Paul Pogba ha clamorosamente lasciato ufficialmente la Juventus, dopo i rumors recenti.

Lui si definiva pronto, la Juventus lo aveva sotto contratto e attraverso le parole di Pogba sembrava potersi consumare il bianconero, il suo ritorno in campo. Perché la sua squalifica prevedeva un taglio alla stessa, con la possibilità di tornare in campo già nella stagione corrente.

Senza attendere il campionato 2025/2026, già nel corso di questa stagione, potrebbe clamorosamente rivedersi in Serie A, Paul Pogba. Non con la Juventus però, ma subito in campo con la maglia di una rivale. La destinazione italiana, in caso di questa ipotesi, sarebbe già confermata.

Calciomercato: annunciato ufficialmente il futuro di Pogba

A riportare la notizia sull’addio di Pogba dai bianconeri, è la stessa Juventus che ha pubblicato quest’oggi un comunicato ufficiale proprio su di lui.

Il centrocampista francese si separa infatti ufficialmente dalla Juventus e, come fa sapere la stessa società bianconera attraverso la nota apparsa sul sito del club, è stata una scelta “concordata”.

Probabilmente questo, a causa di una scelta già presa poi, di riflesso, anche da parte del “polpo” Paul. Perché Pogba, stando alle news, avrebbe già scelto dove giocare e in quale nuova esperienza lanciarsi. In Serie A c’è una singola squadra, una sola opzione e destinazione per lui e i recenti rumors di mercato lo avevano visto protagonista, anche in Italia, proprio con la destinazione italiana in una rivale, appunto, della Juventus.

Juventus: il comunicato ufficiale su Paul Pogba

Quello che segue è quanto annunciato, a sorpresa, da parte della Juventus. Non erano infatti chiare le tempistiche, ma girava nell’aria la possibilità dell’addio di Pogba dalla Juventus. A sorpresa, nel corso di questo week-end, l’annuncio ufficiale sull’addio dell’ex 10 bianconero, che saluta così per sempre la Juventus: “La Juventus e Paul Pogba comunicano, in comune accordo e in quella che è la comune intesa, la risoluzione del contratto per la prestazione sportiva, a partire dal 30 novembre 2024”. Dunque non con effetto immediato, ma con la possibilità a partire dal primo dicembre di vedere Pogba con addosso la maglia di un’altra squadra. E si presume possa essere un club rivale dei bianconeri, in Serie A.