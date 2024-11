Calciomercato: Pogba sta firmando, svelato il suo futuro

Ultimissime notizie sul futuro alla Juventus di Paul Pogba. Il centrocampista sta firmando, svelato il suo futuro: ecco tutti i dettagli.

Sono ore concitate per quanto riguarda il futuro di Paul Pogba. La notizia del ritorno in campo del francese, che sconterà la squalifica per doping a marzo 2025, ha spiazzato anche la Juventus che si è ritrovata una patata bollente da gestire.

Infatti, il centrocampista è ancora legato al club bianconero fino a giugno 2026 con uno stipendio da 8 milioni netti a stagione. Durante questo periodo di squalifica, lo stipendio è sceso al minimo salariale ma da marzo 2025 tornerà a pieno regime.

Ecco perché c’è fretta, da parte di Giuntoli, di trovare una soluzione che possa favorire l’uscita di Pogba dalla Juventus, visto che non rientra più nei piani della Vecchia Signora. E in tal senso, arriva la notizia riguardo il suo addio con il calciatore che è vicino alla firma.

E’ la redazione di tmw a fare il punto della situazione riguardo il futuro del centrocampista francese, che è attualmente fuori a causa della squalifica per doping.

Pogba tornerà in campo a marzo 2025. Per il momento si allena in solitaria insieme ad un suo staff, che lo sta seguendo nei minimi particolari per farlo ritornare nel migliore dei modi.

Con chi sta firmando Pogba?

Squalificato per 4 anni nel 2023, a causa di un controllo antidoping, il Tas di Losanna ha ridotto la pena per Pogba che adesso potrà tornare a confrontarsi con il calcio che conta.

La sua squalifica, infatti, è stata dimezzata a 18 mesi. Il calciatore, subito dopo la sentenza, aveva manifestato la sua intenzione di rispettare il contratto con la Juventus. Addirittura, era pronto a rinunciare a dei soldi per proseguire il suo rapporto con i bianconeri.

Questa ferma volontà del ragazzo è stata interrotta da Cristiano Giuntoli che ha subito chiuso le porte a questa ipotesi. La Juventus, infatti, sin dall’inizio ha fatto sapere di essere disponibile a trattare la rescissione del contratto di Pogba.

Pogba Juventus ai titoli di coda, il francese firma la rescissione

In queste ore è stato trovato l’accordo per la risoluzione del contratto di Pogba con la Juventus. Il francese lascia i bianconeri e adesso potrà trovare un’altra squadra in vista del mercato invernale.

Quale squadra potrà prendere Pogba?

Qualunque club deve aspettare comunque la fine della squalifica, prima di procedere al tesseramento del calciatore che comunque già a gennaio potrà trovare l’accordo con la futura società che intende puntare ancora su Pogba.

Alla finestra c’è il Marsiglia così come club dell’Arabia Saudita o della Major League Soccer.