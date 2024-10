Juventus, futuro Pogba: un’altra sentenza, cosa succede adesso

Un’altra notizia per Paul Pogba: ecco come cambia il futuro del francese, arriva un’altra sentenza. I dettagli.

La riduzione della squalifica di Pogba, che potrà tornare a giocare a marzo 2025, ha acceso gli entusiasmi da parte dei suoi fan che non vedono l’ora di vedere all’opera il centrocampista che è stato indisponibile a causa di una squalifica per doping di 18 mesi.

Il passato è ormai alle spalle, Paul conta i giorni per poter ritornare e intanto si allena in solitaria. Intanto, c’è l’annuncio riguardo il futuro del centrocampista francese Pogba: ecco tutti i dettagli.

Pogba continuerà a giocare con la Juventus? Adesso è davvero ufficiale

Un via vai di voci che hanno creato confusione all’interno del mondo bianconero. Finamente arriva la svolta per quanto riguarda il futuro del francese.

C’è l’annuncio definitivo da parte di Cristiano Giuntoli che ha rotto il silenzio ed ha chiarito la vicenda legata al destino di Pogba, che è ancora sotto contratto con la Juventus fino a giugno 2026.

Ci sono le basi per poter recuperare il rapporto e consentire a Pobga di proseguire la sua esperienza in bianconero?

Ecco la risposta da parte del dirigente che ha fatto il punto della situazione in merito alla scelta della Juventus di puntare o meno su Pogba, che ha uno stipendio da 8 milioni a stagione.

Juventus: Giuntoli una sentenza su Pogba

Non c’è più spazio alla Juventus per Paul Pogba.

L’ha detto chiaramente Cristiano Giuntoli, nel pre partita della sfida di campionato contro la Lazio. Il dirigente, infatti, per ben due volte, ai microfoni di Sky e a quelli di Dazn, ha ribadito il concetto.

“Siamo stati chiari, la nostra posizione è ben nota. Paul è stato un grande giocatore però è fermo da tantissimo tempo. Sia lo scorso che quest’anno, abbiamo fatto degli investimenti in quella posizione di campo. Ecco perchè la rosa è al momento completa”.

Una risposta alle recenti dichiarazioni di Pogba, che si era detto fiducioso di raggiungere un accordo per proseguire la sua esperienza alla Juventus visto che è ancora legato da un contratto fino al 2026. Addirittura, il centrocampista era disposto ad abbassarsi anche lo stipendio. Evidentemente, questa posizione non è stata accolta dal club che nei prossimi mesi dovrà trovare una quadra per chiudere definitivamente la seconda esperienza in bianconero di Pogba.