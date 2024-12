Serie A, infortunio e tegola di fine anno: i tempi di recupero

Proprio al termine di questo 2024, la tegola sull’infortunio, che non ci voleva per il club di Serie A.

Secondo quanto successo, in quest’ultima partita giocata nel 2024, l’infortunio che manda in forte apprensione il club coinvolto per l’assenza che sarà, probabilmente, nei primi importantissimi appuntamenti anche dell’inizio del 2025.

Si tratta di uno dei titolarissimi, intoccabili, che già nell’ultima sfida non si è visto tra i protagonisti in campo a causa del suo infortunio e che potrebbe saltare diverse partite. Tra le quali, le assenze, potrebbero riguardarlo anche nei delicatissimi primi match delle prime settimane di gennaio.

Infortunio all’ultima del 2024: tegola in vista di gennaio

L’infortunio è successo nel corso dell’ultimo appuntamento dell’anno, prima di quella che sarà la fase clou della stagione perché è proprio a gennaio che si capirà a cosa può puntare il club lombardo.

Arrivato già in un traguardo straordinario, come gli obiettivi che si sta giocando in Serie A, la società deve ora fare i conti con un problema non da poco e che potrebbe complicare le cose proprio all’indomani di quello sarà il 2025 che è alle porte, con gennaio che potrebbe vedere out il giocatore per infortunio.

Secondo quanto si è saputo infatti, nel corso della partita, la verità sull’assenza dalla formazione titolare per Sergi Roberto è legata al suo infortunio che si è consumato nel corso del riscaldamento. Per questo, alla fine, è stato escluso dalle scelte di Cesc Fabregas.

Le condizioni dopo l’infortunio nell’ultimo appuntamento in Serie A

Secondo le prime ricostruzioni, ha avuto un problema muscolare Sergi Roberto, nel corso del pre-partita di Como-Lecce. Questo ha spinto Cesc Fabregas a scegliere Engelhardt al suo posto, in una sfida che per il club lombardo è fondamentale in vista di quella che è la corsa salvezza, nello scontro salvezza tra le due società che si stanno giocando la permanenza nel massimo campionato italiano.

Quanto starà fuori il giocatore? I tempi di recupero possibili

Da capire se si è lesionato o se si tratta solo di un affaticamento muscolare, Sergi Roberto, sul suo infortunio prima di Como-Lecce. Si tratta del calciatore spagnolo che potrebbe saltare i prossimi impegni, ma è soltanto nel giorno dell’ultimo dell’anno che, attraverso gli esami strumentali, si conosceranno i reali tempi di recupero. Nei prossimi impegni, in ogni caso, il Como ha da sfidare Lazio, Milan e Udinese, giocando poi pure con l’Atalanta a fine gennaio. Insomma, non proprio passeggiate per Fabregas, che rischia di perdere uno dei suoi migliori giocatori per diverse partite.