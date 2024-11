È fatta, Mascherano è il nuovo allenatore: percorso alla Fabregas

Dopo diversi giorni, è arrivata la scelta a sorpresa che porta alla panchina per Javier Mascherano.

Una decisione che cambia radicalmente il progetto del club. Erano circolate voci anche sull’approdo di Xavi Hernandez, nella scelta che veniva presa proprio per seguire le orme di quello che era il centrocampo, ai tempi, del Barcellona.

Le idee di gioco di quel tipo lì, come quello che ha indottrinato per bene Pep Guardiola nella sua esperienza in Catalogna. Lo si era già visto nell’esperienza già avuta in panchina per il Jefecito, il “piccolo capo” al quale verrà dato un ruolo importantissimo nella grande occasione che lo riguarda.

Mascherano scelto in panchina: c’è l’annuncio

La scelta è caduta su Javier Mascherano, per il ruolo di nuovo allenatore. Il club ha scelto, dopo una lunga lista di candidati per la panchina, l’ex allenatore della spedizione olimpica dell’Argentina.

Aveva ricoperto di recente, nell’ultima estate, la stessa Federazione da Commissario Tecnico. Alla fine, è la sua prima esperienza in un club, quella che arriva adesso.

El Jefecito, Javier Mascherano, sarà il nuovo allenatore dell’Inter Miami. Viene definita una vera e propria reunion tra ex della Catalogna, considerando il passato vissuto proprio da Mascherano e gli altri calciatori che adesso, non più da “collega”, allenerà al servizio del club della Major League Soccer.

Javier Mascherano in panchina: percorso alla Fabregas

Percorso alla Fabregas per l’argentino, per idee di gioco, così come accaduto a Xavi e gli altri ex Barcellona. Sotto la guida di Pep Guardiola avranno appreso, probabilmente, le capacità di allenatori. E così come già successo a Xavi e Fabregas, con quest’ultimo che ha deciso di partire dal Como, anche Javier Mascherano attraverso simili idee di gioco a quelle del tecnico che sta vivendo in Italia, guiderà la sua nuova squadra. Prima a fare esperienza con l’Inter Miami e poi il grande approdo in Europa, magari proprio in Italia come Fabregas, in futuro.