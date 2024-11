Scelta fatta in panchina, riecco Xavi: decisione “alla Fabregas”

Xavi Hernandez pronto a ripartire in panchina dopo l’addio al Barcellona, con una scelta presa da parte di un club.

Avevano pensato proprio al “nostro” Fabregas della nostra Serie A, ma alla fine è altrove che devono guardare. Una scelta però proprio “alla Fabregas”, perché è sempre un ex Barcellona che finirebbe in panchina.

In Serie A, nel corso delle ultime 24 ore, si è visto il primo allenamento di Patrick Vieira al Genoa dopo l’esonero di Gilardino ed è il terzo esonero che si è consumato da inizio stagione. Tra i candidati in Serie A ci era finito anche Xavi Hernandez, con la Roma – non era tra le idee e tra le possibilità dei Grifoni – che alla fine ha scelto Claudio Ranieri. Per Xavi Hernandez, infatti, il futuro è altrove.

Scelta fatta in panchina: è l’ex Barcellona Xavi Hernandez

Xavi Hernandez intriga le idee di alcuni club in Serie A, col tecnico spagnolo che risulta essere uno tra i migliori liberi al momento, dopo il suo addio al Barcellona.

L’arrivo di Flick ha cambiato le cose al club catalano che, dopo aver dato il benservito ad una leggenda come Xavi, ha deciso di puntare sul tecnico tedesco. Le cose per Flick stanno andando bene, tra non molto si rivedrà però l’ex leggenda e capitano del Barcellona, tra le scelte in panchina.

Difficile riuscire a portare al termine la trattativa, ma l’Inter Miami avrebbe scelto proprio Xavi Hernandez come nuovo allenatore del club di Messi. Proprio con Messi e gli altri ex Barcellona, potrebbe vivere la sua nuova avventura in Major League Soccer.

La destinazione di Xavi: può convincerlo l’ex compagno di squadra

Aveva messo nel mirino Cesc Fabregas, la società di David Beckham. Ma il tecnico del Como, che vuole il calcio europeo, non si muove dal lago e dalla Serie A, nell’ambizioso progetto del club con lui al centro dello stesso. L’Inter Miami dunque punta tutto su Xavi Hernandez, “chiamato” dall’ex compagno di squadra Lionel Messi che assieme a Suarez, Busquets e Jordi Alba, sta vivendo il suo finale di carriera. Tutto nel nome degli ex catalani, a quanto pare, che potrebbero vedere anche Xavi Hernandez – si era vociferato pure di Iniesta – assieme agli ex Barcellona.

Xavi Hernandez: la decisione dell’ex Barcellona

A riportare la notizia sono i colleghi iberici di Marca che svelano quella che è pure la decisione dello stesso Xavi Hernandez, dopo le richieste da parte dell’Inter Miami. Secondo i media spagnoli, lo stesso allenatore potrebbe essere accontentato con un enorme cifra economica, per sedersi sulla panchina ad allenare Messi e gli altri, ma Xavi Hernandez starebbe aspettando una grande chiamata. Che sia in Spagna, in Italia o altrove.