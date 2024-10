Esonero immediato: scelto Xavi come nuovo allenatore

Dopo l’addio al Barcellona è pronto nuovamente a tornare in panchina l’ex calciatore, perché per Xavi può arrivare un’altra grande occasione per dare una svolta alla sua carriera.

Ci sono aggiornamenti molto importanti che arrivano e che riguardano quello che può essere il grande colpo in panchina per il club che ha intenzione di dare una svolta al progetto. Una stagione iniziata davvero nel peggior modo possibile e per questo motivo che ora il cambio allenatore e l’arrivo Xavi possono portare ad una svolta.

Occhio a quella che può essere quindi la grande scelta di andare a puntare su un nuovo allenatore che può essere seriamente considerato l’arma in più per provare a mettere nuovamente le cose in riga. Perché ci sono stati tani nomi accostati alla grande panchina che si trova in difficoltà, ma adesso può essere proprio Xavi il prossimo allenatore.

Calciomercato: scelto Xavi come nuovo allenatore

Nessuno si sarebbe mai aspettato questa situazione dopo quello che è accaduto con il finale di stagione scorso, perché c’erano speranze ben diverse rispetto quello che è accaduto. Adesso c’è una notizia che riguarda proprio l’esonero dell’allenatore che porta ad un cambio in panchina con Xavi la scelta.

Nelle ultime ore sono arrivate conferme maggiori in merito alla scelta del Manchester United di esonerare Ten Hag e ora il nome di Xavi prende quota per prendere il suo posto in panchina, perché il tecnico vuole tornare e ora il club inglese fa sul serio per puntare su di lui.

Xavi può diventare il nuovo allenatore del Manchester United dopo che il club inglese ha deciso di licenziale l’ormai ex allenatore olandese che ha solo deluso tanto in questi anni. Dopo aver vinto la Finale FA Cup come ultima partita della scorsa stagione e contro i rivali del Manchester City ci si aspettava una nuova stagione diversa.

Così non è stato, perché il Man Utd è al 14esimo posto in Premier League e non ha mai vinto in 3 partite di Europa League. Per questo l’esonero di Ten Hag e ora Xavi può essere la scelta come nuovo allenatore.

Vedremo se nelle prossime ore queste voci di mercato si possano concretizzare, perché si parla sempre di più di quello che sarà l’arrivo di un nuovo tecnico e ora anche a Manchester si fa il nome di Xavi anche tra ex giocatori vicini al club.