Esonero Fonseca, “lite furibonda” con Ibrahimovic: il retroscena

Il Milan ha deciso di esonerare Paulo Fonseca e di terminare il 2024 uno stravolgimento totale i panchina dopo il pari con la Roma.

L’allenatore portoghese non è stato mai ben visto nell’ambiente rossonero, non si è amalgamato bene con nessuno nella dirigenza e nello spogliatoio e non ha avuto modo di lavorare al meglio proprio per motivi di serenità intorno a lui. Dopo il pareggio contro la Roma è arrivato l’ennesimo tornado di polemiche e di problemi che sono sfociati, poi, nell’esonero nella notte di ieri subito dopo il triplice fischio.

L’esonero di Fonseca è stato annunciato dallo stesso Fonseca all’uscita da San Siro e questo ha crato ulteriori polemiche della tifoseria nei confronti della società, ritenuta colpevolmente assente in queste settimane.

Esonero Fonseca: decisione presa, spuna un retroscena

I risultati del Milan e l’atteggiamento della rosa mai al 100% convinta dei propri mezzi e mai al 100% della condizione ha portato alla classifica attuale che non soddisfa per niente i tifosi e la dirigenza che nell’ultimo periodo è stata completamente assente e non ha aiutato minimamente il tecnico nel riuscire a migliorare la situazione.

Dopo l’ennesimo risultato negativo e dopo un’altra prestazione poco convincente, si è deciso per il cambio allenatore e ora bisogna ricominciare quasi da zero con nuove idee tecnico-tattiche.

L’esonero di Paulo Fonseca era nell’aria da diverse settimane e ora è arrivato in maniera definitiva e ufficiale: lascia il Milan alla fine del 2024.

Retroscena esonero Fonseca: lite furiosa con Ibrahimovic

L’esonero di Fonseca è stato deciso e annunciato all’allenatore ieri sera. La dirigenza del Milan non si è presentata in tv né in sala stampa per parlare della decisione e probabilmente lo farà solo una volta arrivati a Riad, per la prima conferenza stampa – che sarà anche quella di presentazione – del nuovo allenatore rossonero.

Paulo Fonseca è stato abbandonato al suo destino e questo atteggiamento della società non è stato per niente accettato dalla tifoseria, che ha continuato la forte protesta nei confronti di tutti i dirigenti, Ibrahimovic incluso. E proprio di Ibra si parla nei retroscena che riguardano l’esonero di Fonseca.

Sarebbe stato Ibrahimovic a contattare Jorge Mendes nel giorno di Natale per iniziare a trattare per Sergio Conceiçao come nuovo allenatore del Milan. Da lì sarebbe partita una lite furiosa tra Fonseca e Ibrahimovic, sfociata quindi nell’esonero di ieri sera.

Via Fonseca, il Milan si affida a Sergio Coneiçao

Il nuovo allenatore del Milan sarà Sergio Conceiçao. Oggi sarà a Milano per conoscere la squadra e domani partirà per l’Arabia Saudita, direzione Supercoppa Italiana. Sicuramente un inizio complicato per l’ex tecnico del Porto che, però, vuole provare subito a entrare nei meccanismi rossoneri e prendersi il cuore dei milanisti.

L’esonero di Fonseca resta, però, una macchia indelebile nel Milan del 2024. Con il suo addio hanno perso tutti, visto che era stato tanto desiderato dalla società dopo l’addio di Stefano Pioli.