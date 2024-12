Esonero Fonseca, Ibrahimovic ha scelto l’ex Inter

Il Milan di Paulo Fonseca non riesce più a fare bene e ora il tecnico è sulla graticola e rischia l’esonero: pazza idea sul nuovo allenatore.

I rossoneri non stanno riuscendo nell’intento di fare risultati positivi e di stare in alto in Serie A per lottare per lo Scudetto e in Champions League stanno facendo fatica rispetto agli obiettivi iniziali. Inoltre la squadra è in costante sofferenza rispetto all’allenatore, non c’è buon feeling sin dall’inizio della stagione e ora stanno venendo fuori tutti i problemi.

L’esonero di Paulo Fonseca è un argomento costante e delicatissimo nell’ambiente Milan: al suo posto può firmare l’ex Inter e la scelta sarebbe tutta di Zlatan Ibrahimovic.

Milan, esonero Fonseca: le ultime

Paulo Fonseca sta provando a imporre la sua idea nello spogliatoio del Milan e a imporsi anche a livello personale come allenatore. Il suo calcio è sempre stato improntato all’attacco e a tante occasioni offensive ma in questo caso la situazione sta degenerando dal punto di vista ambientale.

I risultati del Milan non stanno per niente rispettando le aspettative e gli obiettivi stagionali che erano stati prefissati e per questo motivo non c’è certezza sul futuro.

Secondo le ultime notizie di casa Milan, l’esonero di Paulo Fonseca è una possibilità concreta nel futuro immediato: il suo addio può avvenire da un momento all’altro.

Milan, via Fonseca e arriva Roberto Mancini: i dettagli

Il Milan può salutare Paulo Fonseca e puntare su un altro allenatore. Lo spogliatoio è ormai una polveriera, il tecnico sta provando a dare segnali in ogni modo, sia parlando alla stampa che con le scelte di formazione ma la squadra non risponde correttamente e sempre ai suoi stimoli.

L’esonero di Fonseca è una possibilità concreta. Al suo posto potrebbe firmare Roberto Mancini, ex commissario tecnico della nazionale che ha appena salutato anche l’Arabia Saudita e ora è alla ricerca di una nuova esperienza da allenatore di club.

Alberigo Evani ha consigliato Roberto Mancini come prossimo allenatore del Milan. “Per Roberto parla il suo curriculum, ha allenato squadre importanti e ha esperienza da vendere”, ha detto a Radio Anch’io Sport – “e per i rossoneri riporterebbe quello spirito di gruppo che in questo momento vedo mancare“.

Mancini allenatore del Milan: ok di Ibrahimovic

L’esonero di Fonseca può portare Roberto Mancini al Milan. L’alleantore italiano è alla ricerca di un nuovo club, ha intenzione di tornare a essere grande e vincente con una squadra e quindi accetterebbe molto volentieri l’opzione rossonera.

Zlatan Ibrahimovic ha dato il suo benestare all’approdo di Mancini al Milan. È stato un suo calciatore ai tempi dell’Inter e ne conosce benissimo pregi e difetti e sa che potrebbe essere l’unico a permettere di far tornare i rossoneri in alto.