Milan: aggiornamenti sull’esonero Fonseca, già scelto il sostituto

Novità sul futuro al Milan dell’allenatore Paulo Fonseca, ecco le ultimissime riguardo la decisione della società. Spuntano già i primi nomi per la sostituzione del portoghese.

Si complicano le cose per il Milan, che è finito nel mirino dei tifosi con la contestazione che è scattata anche ieri durante la festa privata per i 125 anni della fondazione del club.

Un party da dimenticare, dunque, per dirigenti e giocatori, che sono dovuti entrare per un ingresso secondario ed evitare le proteste da parte dei supporters rossoneri che hanno invitato Gerry Cardinale a vendere il Milan.

Intanto, arrivano nuove indiscrezioni relative al futuro in panchina dell’allenatore del Milan Paulo Fonseca che è sempre più a rischio esonero.

La gara contro il Genoa, terminata 0-0, si è conclusa con i fischi di San Siro che hanno aperto la contestazione per la squadra. La protesta è avvenuta in una domenica speciale, con il club che stava celebrando i suoi 125 anni di fondazione.

I tanti ospiti illustri, presenti a San Siro, che hanno scritto pagine importanti della storia recente del club, hanno potuto assistere a questo spettacolo davvero indecoroso per il blasone del club, che a dicembre inoltrato si trova in una situazione davvero complicata.

La squadra, infatti, anche in conflitto con l’allenatore, è fuori dalle primissime posizioni e si ritrova a lottare per il quarto posto.

Nonostante le rassicurazioni di Fonseca, c’è un dato inconfutabile che riguarda l’esonero dell’allenatore che a questo punto può avvenire anche prima di Natale.

Esonero Fonseca Milan, cosa sta succedendo

Il pareggio contro il Genoa ha chiuso una settimana complicata per Paulo Fonseca, reduce dalla sconfitta contro l’Atalanta e dalle polemiche con lo spogliatoio post Stella Rossa in Champions League.

Lo scialbo 0-0 contro il Grifone ha spento ogni entusiasmo da parte dei tifosi rossoneri, accorsi allo stadio anche per celebrare i 125 anni di storia del club. I numeri in campionato parlano chiaro, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite.

Adesso le quote dell’esonero di Fonseca al Milan sono crollate: secondo i bookmakers, l’addio può avvenire prima di Natale. La quotazione vale da 2,2 fino a 2,5 volte la posta in palio.

In caso di ribaltone, quale allenatore può sostituire Fonseca? Ci sono 2 profili in pole, ecco quali.

Nuovo allenatore Milan: Allegri e Sarri i favoriti

Se dovesse arrivare l’addio dal Milan di Fonseca, la dirigenza è pronta a puntare su un tecnico italiano.

Per questo motivo, seconodo i bookmakers, per la panchina del Milan restano favoriti Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, con il primo leggermente più avanti anche se resta nel mirino di altre società. Outsider, invece, altri tecnici stranieri come Terzic, Igor Tudor, e Conceiçao.

Ad oggi, comunque, resta ferma la volontà del club di voler andare avanti con Fonseca. Un altro risultato negativo, però, può portare la società all’addio del portoghese che può chiudere la sua avventura in rossonero già in questo 2024.