Esonero in arrivo e ritorno in panchina: occasione per Sarri

Un passo falso in campionato che può aprire le porte al ritorno in panchina di Maurizio Sarri, fermo dopo l’addio dalla Lazio della scorsa stagione. Adesso, per l’allenatore di toscano, si aprono nuove strade: ecco tutti i dettagli.

Alla ricerca di una panchina, dopo aver lasciato il suo storico agente Ramadani, Sarri si è affidato ad una nuova agenzia che cura i suoi interessi e che sta lavorando per trovare un’altra squadra all’allenatore che ha voglia di rimettersi in gioco dopo le dimissioni date alla Lazio.

C’è un altro indizio relativo al possibile ritorno in pista del tecnico, che è finito nel mirino di una società che è pronta a cambiare guida tecnica dopo il passo falso in campionato.

Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo la nuova squadra che è pronta a prendere Maurizio Sarri.

C’è un’altra ipotesi per l’allenatore, accostato di recente anche al Milan come sostituto di Paulo Fonseca. Infatti, secondo i bookmakers, l’ex Lazio è più avanti nelle preferenze rispetto a Massimiliano Allegri, che è un altro candidato per prendere il posto del portoghese sulla panchina dei rossoneri.

Al momento, però, il ritorno in Italia non è nelle priorità di Sarri anche perché non sono arrivate offerte concrete per l’allenatore, che guarda con interesse al mercato estero.

Dove sta andando Sarri? Ci sono dei nuovi indizi di mercato

L’ultimo risultato in campionato può portare la società a decidere riguardo l’esonero dell’allenatore, che una settimana fa si era salvato grazie alla vittoria in Premier League.

Questa volta, invece, la sorte non gli ha permesso di ottenere i tre punti anche se il pareggio può essere decisivo per un’altra riconferma in panchina per Julian Lopetegui che è ancora in discussione al West Ham.

Contro il Bournemouth è finita 1-1 con gli Hammers che sono stati raggiunti nel finale, al 90′. Adesso resta da capire quale sarà il futuro di Lopetegui che rischia l’esonero.

In caso d’addio, si fa largo la pista che porta sulla panchina del West Ham Sarri. Un’altra alternativa per il tecnico italiano è rappresentata dal Villarreal, che sta vivendo un periodo particolare della stagione.

Su Sarri Villarreal e West Ham

Non solo Lopetegui al West Ham, anche Marcelino rischia l’esonero dal Villarreal che ormai non sa più vincere. La squadra spagnola, attualmente, è in lotta per un posto in Europa e dopo i recenti risultati negativi potrebbe decidere di cambiare allenatore.

Seguendo la filosofia del calcio spumeggiante, la squadra spagnola potrebbe decidere di mandare via Marcelino per chiamare sulla panchina del Villarreal Sarri che è pronto ad accettare un’offerta dall’estero.

Ad oggi non ci sono conferme dirette riguardo questa ipotesi, che può prendere corpo nelle prossime settimane in caso di ulteriori risultati negativi da parte di Villarreal e West Ham.