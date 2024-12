Sarri torna in panchina: occasione in Serie A, spuntano le cifre

Nuova squadra per Maurizio Sarri, che è pronto a tornare in Serie A. Ecco le ultimissime notizie riguardo il futuro dell’allenatore, disponibile a subentrare già in questa stagione.

Ritorno in pista per Maurizio Sarri, in cima alla lista delle preferenze da parte del club ed anche dei tifosi che sono pronti a scommettere su di lui.

Altre indiscrezioni di mercato, relative al prossimo incarico dell’allenatore che è già stato pre allertato per subentrare in questa stagione.

Ci sono i margini per far sì che l’ex Lazio possa tornare a dirigere una big del calcio italiano, ecco tutti i dettagli.

Dicembre è un mese maledetto per gli allenatori, che si dividono fra quelli che mangiano il famoso “panettone” e quelli che invece sono costretti a non poterlo mangiare. Entro Natale, infatti, in tanti rischiano di saltare con le società pronte ad intervenire per cambiare guida tecnica.

Sull’uscio c’è Maurizio Sarri che, tra quelli liberi in Italia, è uno dei migliori in circolazione. Il mister di Figline Valdarno attende una chiamata da parte di una big, per tentare di tornare protagonista in Serie A.

Ci sono possibilità che si apra un’altra porta tra le grandi per Maurizio Sarri?

Ritorno di Sarri in Serie A, spuntano le cifre

Arrivano le risposte da parte dei bookmakers che sono già pronti a scommettere su Maurizio Sarri.

Secondo le ultime notizie, è il profilo ideale per la società in caso di esonero dal Milan di Paulo Fonseca.

Con un distacco di 12 punti sulla capolista, adesso il portoghese rischia davvero di essere mandato via. A confermarlo anche le quote, con gli scommettitori che sono già pronti a puntare sull’addio anticipato dell’allenatore.

Dopo la sconfitta con l’Atalanta, infatti, le quote sono crollate e l’esonero di Fonseca prima di Natale ha un valore che oscilla da 2,2 a 2,5 volte la posta.

E riguardo il sostituto di Fonseca, ci sono chance per quanto riguarda l’arrivo sulla panchina del Milan di Maurizio Sarri che è il preferito rispetto ad Allegri ed altri candidati.

Milan, esonero Fonseca: possibili sostituti per i bookmakers

Ci sono tanti profili che posson fare a caso del Milan. Tra i tecnici stranieri liberi ci sono, Tudor, Terzic e Sergio Conceicao. Tra gli italiani, invece, Sarri ed Allegri. Fra tutti questi, però, c’è Maurizio Sarri in cima alla preferenze.

Il favorito, infatti, secondo i bookmakers, è proprio Sarri che ha una quotazione che oscilla tra i 5 e gli 8. Mentre più complicato Allegri, che va dai 6 ai 12. Infine, riguardo gli outsider, c’è Igor Tudor, con la sua quotazione pari a 10.