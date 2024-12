Allegri, svelato il contatto in Serie A: la risposta di Max

Massimiliano Allegri può tornare in Serie A, con il contatto svelato per quanto riguarda gli ultimi rumors di calciomercato.

Questa volta però prende voce direttamente lo stesso tecnico livornese, che ne ha parlato apertamente rispondendo alle domande dei giornalisti presenti, che gli hanno chiesto del suo futuro.

Così come gli accadde quando lasciò la Juventus la prima volta, sono emerse voci in merito al suo domani di nuovo in bianconero. Un’esperienza “tris” per Allegri che però, alla Juventus, non tornerà più, nonostante il legame profondo col popolo bianconero. Delle domande fatte ad Allegri ce n’è una che riguarda un’altra squadra in Serie A, rivale proprio della sua ex Juve.

Contatti in Serie A: Allegri può tornare in Italia, ecco quando

Massimiliano Allegri non tornerà ad annata in corso, questo risulta poco, ma sicuro, come news di calciomercato riguardo il comparto allenatori. Il tecnico livornese è la scelta di non una, bensì due squadre in Italia, tra le suggestioni riguardanti il suo nome.

Perché oltre alla Roma, figura anche la società rossonera nell’ipotesi, ma soltanto nel 2025/2026 per Allegri.

Ma salutando la Juventus, il suo futuro, potrebbe anche vedersi in Premier League, con le voci che lo hanno accostato al Tottenham. Per ora e pubblicamente tra le primissime volte, ha risposto alle domande riguardo il suo domani, rispondendo in maniera netta sui contatti con la Roma dei quali si è parlato di recente, tra le notizie di calciomercato che lo hanno riguardato.

Allegri-Roma, la risposta di Max sui contatti

È in occasione dell’inaugurazione della mostra “Sfumature di Azzurro”, alla Farnesina, che si è visto Massimiliano Allegri e che ha deciso, lo stesso tecnico livornese, di rispondere alle domande sui contatti dei quali si è parlato con la Roma. “Gli americani non mi hanno chiamato”, dice Allegri. Chiaro riferimento alla famiglia Friedkin, ma è da capire se Max “bluffa” oppure no. E quando gli chiedono di come va con la lingua inglese lui sorride e risponde: “Molto bene”.

Dove allenerà Allegri? C’è una sola ipotesi in Serie A

Allegri ha voglia di tornare, ma non ad ogni costo. E allora attenderà la chiamata giusta e se arriverà in Serie A, sarà solo per un club che disputa le coppe in Europa. Principalmente la Champions League, che vorrebbe tornare a vivere da protagonista, magari al Milan qualora l’anno di Fonseca dovesse essere l’unico vissuto dal portoghese.