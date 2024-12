Scelta fatta in panchina sull’esonero: Allegri pronto a subentrare

Scelta fatta per quanto riguarda la panchina, nell’annuncio che arriva da Sky, in merito anche al futuro di Massimiliano Allegri.

Tra i migliori allenatori ancora liberi e a caccia di un nuovo posto in panchina, sono i colleghi dell’emittente satellitare che, annunciando quella che è la scelta fatta in panchina, svelano le ultime che riguardano Max Allegri.

Non tornerà alla Juventus, come qualcuno aveva ipotizzato a causa dello scarso rendimento di Thiago Motta. Le cose con i bianconeri sono finite, con le ultime divergenze a causa della posizione di Cristiano Giuntoli che hanno incrinato ogni tipo di rapporto. Allegri ripartirà altrove ed è dall’estero che svelano le ultime che lo riguardano, sul nuovo posto in panchina per lui.

Allegri in panchina: scelta fatta sull’esonero

Si era visto in tribuna, in una recente uscita della Roma, in Europa. Nella sfida per l’Europa League, allo stadio, si era visto Massimiliano Allegri.

Stesso allenatore che piace ancora a Milan e Roma, ma non è né al Milan e né in giallorosso che si vedrà il tecnico, dopo il passato proprio tra Milan e la sua ex Juventus. Oggi è arrivata una conferma in panchina, senza esonero, come svelato da Sky.

Il tecnico livornese è tra i principali candidati per la panchina del Tottenham, dopo i rumors emersi sull’esonero di Ange Postecoglou. La sua presenza allo stadio degli Spurs aveva acceso gli ulteriori rumors su di lui ed è Sky Sport, dalla Gran Bretagna nell’emittente degli UK a svelare tutta la verità sul futuro in panchina del club londinese. Rumors che si sono spenti con quanto dichiarato sulla fiducia al tecnico Postecoglou, almeno fino alla fine di questo 2024, che allontana Allegri dall’approdo in Premier League.

Allegri in Premier o in Serie A? Le ultime sul futuro

Massimiliano Allegri potrebbe finire in Premier League ma per ora, le scelte fatte a Londra, non vedono aperture sul suo domani al Tottenham. Erano gli Spurs quelli più “accreditati” ad avere il tecnico livornese al posto del criticato Postecoglou, che in alti e bassi che sta vivendo la squadra di Londra, continua ad essere sostenuto dalla sua società. Qualcosa però sembra essersi rotto e Allegri, in attesa di una chiamata, è pronto al ritorno in panchina.

C’è una terza ipotesi per Allegri

C’è una terza ipotesi per Massimiliano Allegri, oltre a quella del Tottenham o del Milan e della Roma in Serie A – queste ultime due soltanto nel 2025/2026 -, ed è quella legata al West Ham. Il club londinese ha vinto questa sera, nei minuti finali e contro il Wolves, ma vive una stagione complicata. Chissà che, sempre con destinazione Londra, non possa arrivare l’occasione per Max.