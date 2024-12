Calciomercato: ritorno in panchina, Allegri ha deciso

Quale futuro per Massimiliano Allegri? Ci sono delle novità relative alla prossima destinazione del tecnico, attualmente fermo dopo la fine della sua esperienza con la Juventus.

Le offerte non gli mancano mai. Le opportunità per ritornare in panchina Allegri le ha avute. Per il momento tutte sono state declinate ed altre trattative non sono proseguite.

Una strategia chiara da parte dell’allenatore che, dopo il triennio in bianconero, sa bene che questa volta non può permettersi di sbagliare squadra.

Calciomercato: ultimissime sul futuro di Allegri

L’Arabia Saudita ha più volte cercato Allegri e provato a convincere il tecnico a suon di milioni. La ferma volontà dell’allenatore ha prevalso su tutto. Le offerte, infatti, sono state rispedite al mittente.

Non c’è la volontà di Allegri di tornare a tutti i costi in panchina. Il tecnico attende la chiamata giusta e il progetto ideale che possa permettergli di tornare a vincere.

Ecco perché resta sull’uscio valutando l’ipotesi di un ritorno in Serie A, magari al Milan con Fonseca che è sempre più a rischio con l’esonero che se non dovesse avvenire a stagione in corsa potrebbe arrivare alla fine del campionato.

Discorso simile, riguardo la proggettualità, anche con la Roma con il quale Allegri ha avuto modo di confrontarsi. Anche in questo caso c’è stato il niet da parte dell’allenatore che ha preferito attendere e non arrivare in corso. Magari se ne potrà riparlare al termine del campionato, con la possibilità di ripartire da zero e avere pieni poteri sul mercato.

La Premier League, invece, è il grande desiderio di Max che però ambiva a qualche panchina più prestigiosa. Ad oggi, invece, sul suo tavolo è arrivata la proposta del West Ham che non convince del tutto Allegri, che intando sta studiando e perfezionando il suo inglese in vista del futuro.

Allegri resta fermo per sua volontà

Dunque, anche come sottolineato da tmw, per Allegri non ci sarà un ritorno immediato in panchina. Anche per sua scelta, infatti, l’allenatore non vuole forzare i tempi: attende il progetto giusto per poter ripartire al massimo, con l’entusiasmo di un tempo. Adesso sta ricaricando le pile in vista del 2025 che può essere ricco di novità.