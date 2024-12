“Da miglior portiere della Serie A alla Serie B”: firma subito a gennaio

A dir poco clamorosa la notizia che vede il portiere dai vertici della Serie A alla Serie B.

Per qualcuno, addirittura, “da miglior portiere della Serie A” per quanto mostrato in certi momenti. Perché di certo, il gol subìto da centrocampo di recente non è che cambia le cose sul suo rendimento, enormemente all’altezza e nel bel mezzo della sua carriera sportiva il classe ’98, dopo esser arrivato in Serie A giocandosi le sue chance tanto da essere nel mirino dei top club italiani.

Tra Milan e futuro al Napoli, sono state diverse le voci di calciomercato sul portiere in Serie A che, clamorosamente, potrebbe finire in Serie B. Una ricchissima società in Serie B potrebbe prendersi uno dei portieri più forti in Serie A che, per molti che giocano al gioco del Fantacalcio, è diventato fonte di garanzia per le prestazioni che lo hanno visto protagonista in Italia.

Calciomercato, colpo di scena: dalla Serie A alla Serie B, era un intoccabile

Risultava essere intoccabile tra i pali tant’è che le ha giocate proprio tutte in Serie A, venendo pure considerato tra i migliori di questo campionato. Alla fine però potrebbe clamorosamente andarsene in Serie B.

Nel campionato cadetto c’è un club che ha serie intenzioni di piazzare un grande colpo e con le intenzioni di salire in A per restarci.

Dalla Serie A, per il Palermo, potrebbe arrivare Devis Vasquez. Il portiere di proprietà del Milan, sul quale però l’Empoli ha un diritto di riscatto fissato a 800mila euro, a sorpresa potrebbe finire in Serie B, in rosanero. A riportare la notizia è Sky Sport.

Ultime sul portiere: futuro in Serie B, il motivo della scelta

Il motivo della scelta di Devis Vasquez di finire in Serie B, potrebbe essere legato ad un progetto a lungo termine. Il club siciliano sogna il ritorno in Serie A e la nuova ricca proprietà del City Group potrebbe vedere questo, passare dai grandi colpi, come quello di Vasquez. Stesso portiere dell’Empoli, ancora di proprietà del Milan, ha già giocato in Serie B tra i pali dell’Ascoli.

Le cifre del colpo dalla Serie A

Si è vertiginosamente alzato il valore di mercato dell’ormai ex portiere del Milan che, ai tempi, fu preso per esigenze dal Sud America. Adesso, in Serie A, sta letteralmente brillando con l’Empoli. E il Palermo, che lo vuole in Serie B, sarebbe pronto al grande colpo di circa 5-10 milioni di euro. Al suo posto, l’Empoli, potrebbe prendere Audero dal Como.