Problema prima di Milan-Empoli: il vero motivo dell’esclusione

Nel corso dei primi minuti della sfida tra Milan-Empoli, è stato svelato il vero motivo dell’esclusione, a sorpresa, dalla formazione.

Non solo Leao nel tema caldo che riguarda il club rossonero, con un’altra situazione che va analizzata e spiegata per quanto successo nell’anticipo di sabato pomeriggio in Serie A, tra Milan-Empoli.

Un problema che non ha permesso al giocatore di scendere in campo e si è saputo soltanto nel corso dello stesso pomeriggio che vede in campo Milan-Empoli, nella partita che vede protagonisti i rossoneri per quella che è la rincorsa alle alte posizioni di classifica.

Problema prima della sfida a San Siro: è successo prima di Milan-Empoli

A sorpresa, nelle scelte di Paulo Fonseca, non si è visto uno di quei calciatori che avrebbe dovuto occupare un ruolo da titolare per Milan-Empoli.

Stessa partita, quella che si gioca nel pomeriggio di sabato a San Siro, che non vede dunque tra i protagonisti uno dei potenziali titolari, che avrebbe dovuto occupare un ruolo sulla trequarti del tecnico portoghese.

Oltre alla situazione Leao in casa Milan, che era in ballottaggio e poi è sceso titolare in campo per Milan-Empoli, c’è un’altra situazione sulla quale si sono interrogati i tifosi e gli addetti ai lavori: perché non ha giocato titolare e soprattutto perché non è neppure in panchina? L’esclusione dai convocati di Fonseca è stata spiegata, in ogni caso.

Perché non ha giocato in Milan-Empoli? Le prime indiscrezioni

Secondo quanto informano da Dazn, nel corso della sfida stessa giocata tra Milan-Empoli, l’assenza dalla formazione e pure dai convocati per la sfida di Noah Okafor, è legata ad un attacco influenzale a sorpresa che, nelle ultime ore, ha colpito il giocatore svizzero. Non ha potuto prendere parte alla sfida, neppure come sostituto in panchina, proprio a causa dei sintomi che si raccontano. La sfida avrebbe dovuto vederlo tra i protagonisti, addirittura come titolare nella trequarti offensiva dei rossoneri, ma le cose non sono state possibili proprio a causa di quanto si apprende.

Quando tornerà il giocatore? I tempi di recupero al Milan

Un problema che è stato svelato praticamente all’ultimo, sorprendendo tutti, riguardo quello che può definirsi “infortunio” per Noah Okafor. Ma quando tornerà il giocatore? Non va dimenticato che, nel corso della prossima settimana, ci sarà la Coppa Italia per il Milan e poi di nuovo il campionato, nella delicata sfida contro l’Atalanta a Bergamo, per Fonseca. Salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe rivedersi serenamente contro il Sassuolo ma, se dovesse saltare l’allenamento prossimo del Milan e quelli che arriveranno a Milanello, toccherà capire se Okafor sarà “recuperato” per la sfida contro i neroverdi.