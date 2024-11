Milan, infortunio Leao: c’è una novità sui tempi di recupero

Arrivano notizie che riguardano le condizioni di Rafa Leao e la situazione legata al suo infortunio che preoccupa ora in maniera molto seria.

Novità per quanto accaduto nelle ultime ore quando il Milan ha giocato contro la Juventus in una partita molto lottata dal punto di vista fisico dove diversi giocatori sono usciti anche acciaccati, dove ci sono alcuni giocatori che preoccupano anche e non poco la società rossonera soprattutto. Perché ora ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Leao per un infortunio.

Situazione da chiarire e monitorare soprattutto quella legata a Rafa Leao che si è infortunato dopo Milan-Juve come mostrano anche le immagini che hanno beccato il portoghese uscire malconcio dallo stadio San Siro al termine di quella che è stata la partita.

Importantissime notizie ora sono attese su Leao che è uscito infortunato dal campo in Milan Juve e ora Fonseca e i tifosi si chiedono se sarà a disposizione per le prossime partite di stagione decisive e delicata anche per salvare la panchina del tecnico portoghese sulla panchina rossonera.

Milan, infortunio Leao: le condizioni

Il Milan ha perso per infortunio Leao in queste ore e adesso ci sono aggiornamenti molto importanti che riguardano quelle che sono proprio le condizioni del giocatore portoghese che vuole esserci il prima possibile per le prossime partite molto importanti di stagione.

E’ finito con un pareggio per 0-0 la partita Milan-Juventus dove anche i migliori giocatori come Leao non sono brillati. Un pareggio che ha fatto tanto arrabbiare i tifosi che ora, invece, sono preoccupati più che altro per ciò che è accaduto a Leao che si è infortunato.

A raccontare quanto è accaduto sono i colleghi di Sportmediaset che hanno svelato quelle che sono le condizioni di Leao e fatto una ricostruzione di quanto si è visto a San Siro, dove il giocatore portoghese ha lasciato il campo zoppicando.

Una situazione che ha subito fatto scattare l’allarme, ma ora ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Leao che non desterebbe preoccupare al momento in vista delle prossime gare. Perché l’attaccante portoghese ha intenzione di esserci già nella prossima partita di Champions League che è in programma martedì fuori casa contro lo Slovan Bratislava.

Sarà Fonseca a prendere la decisione finale su Leao per valutare se avrà recuperato dall’acciacco e potrà giocare subito o bisognerà aspettare la prossima partita di campionato per vederlo in campo.