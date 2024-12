Calciomercato: Zirkzee alla Juventus? C’è una novità

Joshua Zirkzee alla Juventus? C’è un indizio che arriva direttamente da Manchester. Ecco le ultimissime riguardo il trasferimento dell’olandese, che è pronto a riabbraciare il suo mentore Thiago Motta.

Quello visto in Serie A è un lontano ricordo. L’attaccante, in Premier League, non è riuscito a trovare la sua dimensione ed ecco perché spinge per il ritorno in Italia.

La Juventus è l’unica squadra italiana che può prendere Zirkzee, anche perché c’è il gradimento dell’olandese che ha voglia di lavorare con Thiago Motta.

Da Manchester arriva un altro indizio sul futuro dell’ex Bologna, ecco tutti i dettagli.

Ancora problemi per il Manchester United, che è attualmente a metà classifica. Reduce da tre sconfitte di fila, l’ultima in casa contro il Newcastle, la cura Amorim non sta funzionando per i Red Devils che sono pronti a correre ai ripari.

Il mercato può essere decisivo per il manager portoghese che ha la possibilità di rivoluzionare la rosa e mandare via quei giocatori che non rientrano nel progetto del Manchester United.

A sorpresa, nell’elenco degli esuberi c’è anche Joshua Zirkzee che si è reso protagonista di un brutto gesto nel corso della partita Manchester United Newcastle.

Ecco cosa ha fatto l’attaccante, che è stato sostituito da Amorim nel corso del primo tempo, con la squadra sotto di due reti.

Zirkzee Amorim ai ferri corti, da Manchester l’assist per la Juventus

Una sconfitta destinata a far discutere, quella del Manchester United contro il Newcastle. La terza di fila per Amorim che sta vivendo un periodo davvero negativo alla guida dei Red Devils.

L’allenatore attende con ansia l’apertura ufficiale del calciomercato estivo, che può regalare dei colpi al manager portoghese che dovrà gestire anche la situazione di Zirkzee che è sempre più lontano dal Manchester United.

Giuntoli resta in agguato per l’attaccante olandese, spera di strappare il prestito del giocatore che può far a caso dei bianconeri. Il dirigente sogna di portare alla Juventus Zirkzee, per completare il reparto offensivo.

L’affare è possibile alla luce del gesto di Zirkzee nei confronti della squadra e di Amorim durante Manchester United Newcastle.

Cosa ha fatto Zirkzee durante Manchester United Newcastle?

Sotto di due reti, in casa contro il Newcastle, Amorim al minuto numero 33 del primo tempo ha chiamato in panchina Joshua Zirkzee. L’olandese, sorpreso da questa sostituzione, avvenuta dopo appena mezz’ora dal fischio d’inizio del match, ha rifiutato di sedersi in panchina con i compagni.

Un gesto inaspettato, con Zirkzee che dopo il cambio è andato direttamente nel tunnel degli spogliatoi. Una situazione che conferma il malumore del giocatore e i cattivi rapporti che ci sono con il tecnico portoghese, che non ha fiducia nel giocatore che a gennaio potrebbe cambiare aria.

Giuntoli lo spera e lavora per tenere aperta una porta per l’arrivo in prestito alla Juventus di Zirkzee, che ritroverebbe volentieri Thiago Motta.