Infortunio e stagione quasi finita: l’annuncio sui tempi precisi

Una tegola a dir poco clamorosa che porterà il club a perdere l’esterno per campionato e Champions League.

Perché poi, dopo febbraio, ci sarà ancora la Champions League – senza dimenticare che c’è l’ultima giornata del girone unico da giocare – e il club che è in piena lotta Scudetto deve fare a meno del suo gioiello di formazione.

“Gongolano” le rivali, con l’assenza pesantissima di uno dei migliori calciatori del campionato. L’allenatore, nel corso dell’intervista del post-partita, ha svelato le reali condizioni del proprio giocatore, finito out appunto per infortunio, con i tempi di recupero che saranno lunghissimi.

Infortunio e stagione compromessa: l’annuncio dell’allenatore

La stagione è quasi finita per il giocatore che out per gran parte del resto della stagione, manda KO il proprio allenatore che, sconsolato, ha annunciato la lunghissima assenza con l’operazione.

“Sappiamo della sua importanza, ma noi dobbiamo fare affidamento alla squadra e non sul singolo giocatore”. Lo ha spiegato alla stampa, l’allenatore che si rilancia verso la lotta al titolo dopo l’1-0 che si è consumato nell’anticipo del venerdì sera.

Le parole sull’infortunio serio di Bukayo Saka sono chiare da parte di Mikel Arteta che ha pure svelato che i tempi saranno lunghissimi. Parla di mesi lo stesso allenatore che ha fatto alcune precisazioni sulla sua operazione e in merito a quanto durerà il suo periodo di forfait che obbligherà l’Arsenal a perderlo per la metà della stagione che resta.

Stagione quasi finita: le parole dopo l’infortunio

La stagione è quasi finita per Bukayo Saka, calciatore out per infortunio almeno fino a marzo. Questo, a causa dell’operazione chirurgica al muscolo della coscia destra, per confessione dello stesso allenatore che ha rotto gli indugi e svelato che i tempi di recupero saranno più lunghi di quelli che speravano i tifosi dei Gunners. Il tecnico Arteta ha infatti spiegato, attraverso queste parole, le reali condizioni di Saka: “Tutto è andato bene sul suo intervento, ma questo infortunio lo porterà fuori per almeno due mesi. Ma capiremo solo nel corso degli stessi mesi cosa succederà perché mi hanno spiegato che il tessuto cicatriziale inizia a guarire col tempo. Non si può ancora sapere se saranno due mesi o se saranno di più”.

Infortunio e tegola: qualificazione a rischio in Champions?

La classifica è cortissima e oltre al problema legato alla vittoria del titolo in Premier League, l’Arsenal teme che nell’ultima giornata di Champions League e senza Saka che si è fermato per infortunio, rischia di dover scivolare dietro le otto posizioni di classifica, dovendosi giocare poi lo spareggio per gli ottavi di finale della competizione.