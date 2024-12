Bonny fuori, c’entra il mercato: lo prende una big di Serie A

Si gioca Parma-Monza e Bonny finisce fuori, a favore di Cancellieri, in un momento dove il Parma ha urgente bisogno di fare punti.

Una scelta legata alla sua esclusione, per uno dei calciatori più forti dei Crociati e che ha attirato, su di sé, le attenzioni di tutte le big d’Italia e non solo. Tant’è che potrebbe celarsi questo dietro l’esclusione di Pecchia, in questa delicata sfida contro il nuovo Monza di Salvatore Bocchetti, che va a caccia di una “rinascita”, dopo il periodo buio passato da ultimissimo in classifica sotto la gestione Nesta e dal quale spera di uscire il club brianzolo.

In questa stagione Bonny è partito 16 volte dalla formazione titolare a fronte delle 17 partite giocate. Oggi in panchina, nonostante la sfida delicatissima del Parma, in una scelta a sorpresa che vede Cancellieri come falso nove. Preludio di addio e di un mercato con lui in uscita?

Calciomercato, colpo Bonny: oggi non gioca, c’entra il mercato

Pare ci sia il mercato dietro l’esclusione di Ange-Yoan Bonny, centravanti dell’Under 21 della Francia che è finito nel mirino dei top club di Serie A e non solo.

In Francia si interrogano se sarà possibile riprenderselo e portarlo a casa, in Ligue 1, mentre in Serie A ci sono due o tre club che vanno a caccia di un centravanti e potrebbero individuarlo, a gennaio, proprio nel nome di Bonny.

Il Parma, in più occasioni, ha fatto sapere che i propri gioielli non si toccano. Almeno fino ad oggi perché, la scelta di non far giocare Bonny dal primo minuto, potrebbe essere legato appunto alla scelta di venderlo, in questa sessione a gennaio.

Chi prende Bonny? Le ipotesi italiane

Secondo i rumors recenti, a puntare forte su Bonny sono Juventus e Napoli. La prima per dare a Thiago Motta un vice-Vlahovic, la seconda per dare non solo un vice-Lukaku a Conte, ma anche un potenziale nove titolare del futuro, per il Napoli.

Le cifre per portarlo via dal Parma partono dai 25 ai 30 milioni di euro e il club emiliano non avrà alcuna intenzione di fare sconti.

Le formazioni ufficiali di Parma-Monza, Bonny out a causa del calciomercato

Quelle che seguono, con l’esclusione di Pecchia di Bonny in attacco, sono le formazioni ufficiali di Parma-Monza.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Balogh, Valenti, Coulibaly; Keita, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Cancellieri. Allenatore: Fabio Pecchia.

MONZA (3-5-1-1): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Ciurria; Caprari, Maldini. Allenatore: Salvatore Bocchetti.