Thuram, addio con la clausola: sulle orme di “Titì” Henry

Ha preso voce Marcus Thuram, dichiarando di seguire tanto “Titì” Henry, tanto da voler seguire le sue orme in futuro.

Per ora parla della sua Inter e di ciò che accadrà con la sua clausola rescissoria, nella lunga intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, spiegando apertamente tutto sul suo futuro.

Sulle tracce del calciatore francese, nonché figlio d’arte, ci sono finiti diversi top club mondiali. Tra questi sicuramente il Paris Saint-Germain che, salutando Kolo Muani e Goncalo Ramos, sarebbe risposto a versare nelle casse dell’Inter le cifre legate alla clausola rescissoria per Thuram. Ed è proprio di questo che ha parlato apertamente il calciatore che, arrivato a zero due estati fa, rappresenterebbe una delle plusvalenze più importanti della storia non solo dell’Inter, ma pure del calcio mondiale.

Calciomercato Inter: l’annuncio di Thuram sul futuro con la clausola

Il valore di Marcus Thuram, economicamente parlando e non solo per le qualità mostrate in campo, è chiaro a tutti. Nel calciomercato moderno, con le cifre che schizzano al cielo per mezza stagione positiva di un qualsiasi calciatore, figurarsi ciò che può succedere con Marcus Thuram che in Serie A sta letteralmente dominando la scena.

L’attaccante francese è uno dei gioielli del panorama della Serie A e i top club mondiali, considerando quella che è la clausola presente nel suo contratto con l’Inter, sono pronti a versare nelle casse del club nerazzurro i circa 85 milioni di euro che lo riguardano.

Ma lo stesso Thuram ha dichiarato apertamente che non vorrà lasciare l’Inter con questo “inganno”. In comune accordo con l’Inter, se sarà, prenderà la decisione di separarsi col club cercando di capire assieme quali sono i motivi della separazione e le possibilità, nel permettere ai nerazzurri di piazzare una delle plusvalenze più importanti di sempre.

Le parole sulla clausola di Marcus Thuram: l’intervista

Quelle che seguono, sono le parole di Marcus Thuram alla rosea, in merito alla sua scelta sull’addio con clausola rescissoria dall’Inter: “La cifra è molto alta sulla mia clausola, ma lo dico: non lascerà l’Inter sfruttando questa condizione, per il rapporto che ho con tutti. La cifra c’è, ma è messa lì, non sarò mai l’unico a scegliere se dovessero arrivare offerte. Ne parlerò con la società qualora dovesse accadere”.

Sulle orme di Henry: la dichiarazione sul futuro di Thuram

Sulle orme di Henry, leggenda del calcio francese, il futuro di Thuram. L’interista si vede come “commentatore”, proprio come Henry: “A me piacerebbe molto fare quello che fa Tìtì Henry. Con la CBS in America si diverte, a me piacerebbe lavorare ina un Tv americana. Lì fanno un tipo di commento più rilassato, è molto differente da come si vive la cosa in Italia o in Francia dove tutti si prendono troppo sul serio. E poi, in ogni caso, mi piacerebbe vivere negli Stati Uniti d’America”.