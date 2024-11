Inter nei guai, pagano la clausola di Thuram: la scelta

Possibile colpo di scena immediato per quella che è la situazione di Marcus Thuram con l’Inter dove sul giocatore c’è una clausola rescissoria da 85 milioni di euro.

Il bomber nerazzurro che in questa stagione è il capocannoniere dell’Inter vuole continuare a migliorarsi sempre di più per andare ad ottenere un contratto ancora migliore ora che è nel pieno della sua maturazione professionale. Adesso ci sono delle novità che riguardano proprio la possibilità di andare via dalla città milanese per Marcus Thuram che piace a tanti club in Europa.

Qualche anno fa fu la grande intuizione dell’Inter di Marotta che riuscì a strapparlo dai rivali del Milan e della grande concorrenza che c’era attorno a lui. Thuram arrivò a parametro zero in nerazzurro e ora può diventare una delle migliori plusvalenze di sempre per il club italiano.

Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2028 e il prossimo anno farà 28 anni, cercherà quindi di migliorarsi sempre di più per andare a strappare poi un contratto ancora migliore anche dal punto di vista economico. Mesi decisivi questi per il futuro di Marcus Thuram.

Calciomercato Inter, pagano la clausola di Thuram

Thuram ha voglia di migliorarsi sempre di più e questo può comportare che a fine stagione possa arrivare una mossa decisiva per il futuro del giocatore. Perché in questo momento con l’Inter ha un accordo di ancora diversi anni ma c’è una clausola da 85 milioni di euro presente nel suo contratto.

Intanto, ci sono delle novità che riguardano proprio questo che potrebbe accadere con il futuro di Thuram a rischio nell’Inter perché spunta fuori un fortissimo interesse da parte del Liverpool per l’attaccante francese che sta dominando sempre di più in Italia con la maglia nerazzurra.

Secondo La Gazzetta dello Sport il Liverpool vuole comprare Thuram pagando all’Inter la clausola da 85 milioni, che sarebbe un grandissimo affare per i nerazzurri in difficoltà economica da qualche anno. Allo stesso tempo però le cose si possono complicare per la scelta del giocatore.

Thuram ha dichiarato amore all’Inter e pare essere intenzionato a voler restare ancora anche i prossimi anni. Il giocatore andrà a chiedere un nuovo contratto con un ingaggio migliore rispetto quello dei 6 milioni di euro attuali. Una situazione però che potrebbe complicare i piani nerazzurri sul mercato. Il club italiano spingerebbe per una cessione al Liverpool per fare cassa e nei prossimi mesi si vedrà.