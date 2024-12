Skriniar in Serie A, niente Galatasaray: l’ex Inter ha già preso una decisione

Milan Skriniar è pronto a cambiare squadra, ma non lo farà per il Galatasaray, almeno non per ora, perché dalla Francia svelano tutta la verità sul suo conto.

Nel corso delle ultime settimane, il nome del centrale slovacco è finito tra i principali rumors di calciomercato in Serie A. Almeno fino a ieri, quando si è annunciato praticamente in chiusura il colpo Skriniar per il Galatasaray, con i tifosi da Istanbul che hanno preso d’assalto le pagine italiane, specie quella di Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, con i tifosi che gli chiedevano di annunciarlo con il consueto “Here We Go”.

Ma le cose, spiegano da L’Equipe, sono tutt’altro che concluse. Anzi. Le richieste per il difensore ex Inter sono diverse, con lo stesso Milan Skriniar che avrebbe preso una decisione ben precisa, che sarà annunciata entro il 2 gennaio.

Tutto tranne che definito per Skriniar al Galatasaray: la notizia

Niente reunion con Mauro Icardi ad Istanbul, non è detto che succeda. Lo spiegano dalla Francia, tra i colleghi che si occupano delle ultime notizie da Parigi.

Perché seppur con la cessione, non è detto che lascerà il PSG per finire al Galatasaray, secondo quanto svelano i media transalpini. Ci sarebbero altre richieste per l’ex difensore nerazzurro.

A riportare le ultime su Milan Skriniar è infatti L’Equipe che ha annunciato, nel corso di questa mattinata, che è tutto tranne che definito per Milan Skriniar al Galatasaray. Al club di Parigi, così come per lui nei contatti con l’agente, sono arrivate richieste che sarebbero più “intriganti” per lo stesso difensore slovacco che potrebbe dunque ancora finire in Serie A.

Chi prende Skriniar se dovesse saltare al Galatasaray?

Ci sono diversi club che vogliono Milan Skriniar. In Italia, ad esempio, la Juventus potrebbe affidargli un ruolo da titolare, considerando l’infortunio al crociato di Bremer. Il Napoli di Antonio Conte, lo avrebbe come valida alternativa di Rrahmani e Buongiorno, al contrario di Juan Jesus e Rafa Marin che non convincono o comunque non lo fanno a pieni voti, come vorrebbe lo stesso suo ex allenatore. Sullo sfondo invece, spiegano dalla Francia, anche i club di Premier League sarebbero sulle tracce del difensore slovacco. L’ostacolo, per tutti, è sempre rappresentato dall’ingaggio.

Calciomercato: Milan Skriniar ha già preso una decisione

A prescindere da quale sarà la decisione di Milan Skriniar, sul suo futuro, lo stesso sarà annunciato entro il 2 gennaio. Prima della ripresa degli allenamenti del club parigino, Skriniar avrebbe intenzione di svuotare l’armadietto e chiudere la sua valigia per il trasferimento che lo porterebbe come nuovo titolare nel club che lo preleverà dalla Ligue 1.