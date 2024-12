Calhanoglu esce allo scoperto: annuncio a sorpresa sul suo futuro

Hakan Calhanoglu è uno dei pilastri della formazione di Simone Inzaghi, ma siamo tanto sicuri che il suo futuro sarà ancora in nerazzurro?

In una lunga ed interessante intervista, infatti, il numero 20 dell’Inter ha parlato un po’ dei suoi programmi presenti e futuri, nei quali potrebbe addirittura non rientrare la squadra meneghina. Parlare di addio è forse esagerato, però solo il tempo ci potrà permettere di interpretare per bene le parole di Calhanoglu, che comunque è sembrato piuttosto sicuro su quello che lo aspetta.

I tifosi dell’Inter non devono dunque fare altro che sedersi comodi ed attendere l’evolversi della situazione relativa al futuro di Hakan Calhanolgu, oramai idolo della folla nerazzurra.

Calhanoglu ha annunciato il suo futuro

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Hakan Calhanoglu, che ha deciso di lasciare un ultimo regalo sotto all’albero della Pinetina a Simone Inzaghi ed a tutti i tifosi dell’Inter.

Come un fulmine a ciel sereno il centrocampista turco ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai taccuini de Il Corriere dello Sport, nel corso della quale sono stati toccati tantissimi temi, dal presente, all’obiettivo Champions League, al futuro prossimo ed anche quello remoto, che vedrà un Calhanoglu non più protagonista sui campi da gioco. Inutile dire che tra tutte le cose di cui si è parlato, ai tifosi dell’Inter è interessato principalmente il discorso relativo a quello che succederà nella prossima estate di calciomercato, quando le grandi d’Europa torneranno a bussare dalle parti di viale Liberazione per il turco.

Anche in questo caso Hakan Calhanoglu ha dimostrato un attaccamento senza eguali alla maglia dell’Inter, e pensare che fino ad 8 anni fa nessuno l’avrebbe mai immaginato. Anzi. Ai taccuini de Il Corriere dello Sport, oltre ad aver svelato un retroscena su quanto successo quest’estate con il Bayern Monaco, il centrocampista turco ha svelato di voler terminare la sua carriera in nerazzurro, ribadendo la sua voglia di rimanere a Milano il più a lungo possibile.

Calhanoglu lascia l’Inter: ha già le idee chiare

Conseguenza diretta del ritiro l’addio di Hakan Calhanoglu all’Inter. Da qui a quando succederà questa cosa ce ne vorrà di tempo, eppure il centrocampista turco non avrebbe perso tempo decidendo già cosa fare quando non giocherà più.

Sempre nel corso della lunga ed interessante intervista a Il Corriere dello Sport, Calhanoglu ha svelato che un domani vorrebbe ricoprire un ruolo all’Ausilio, ovvero quello di direttore sportivo, così da seguire le orme di quello nerazzurro che ha definito essere una delle figure più importanti dell’intera sua carriera. Allo stesso tempo, però, il 20 nerazzurro non ha escluso la possibilità di sedersi in panchina, anche se la sua preferenza sembrerebbe essere oramai quella.