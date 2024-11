Inter, caso Ultrà: lunga squalifica per Calhanoglu

Non ci sono buone notizie per l’Inter e per Calhanoglu che ora rischia di diventare un vero e proprio caso in Italia per quello che può accadere con la squalifica.

Non è una stagione facile quella che sta vivendo il centrocampista turco che in questi anni è stato un vero punto di riferimento per l’Inter di Simone Inzaghi. Perché il calciatore in questo momento deve fare i conti con quelle che sono le vicende extra campo che lo stanno condizionando e non poco.

Le prestazioni di Hakan Calhanoglu non sono sempre delle migliori come gli anni passati e questo perché sicuramente nella sua testa pesa con il caso ultrà per l’Inter dove anche lui è coinvolto e può essere squalificato da un momento all’altro con una stangata pesante.

Il giocatore rischia grosso e in questo momento non vive un periodo sereno visto che è stato chiamato anche a testimoniare e raccontare la sua versione dei fatti per quella che è una delle più grandi inchieste ultras in Italia dove anche l’Inter e Calhanoglu sono coinvolti.

Inter, caso ultrà: la squalifica di Calhanoglu

La situazione non è per niente delle migliori in questo momento visto che c’è la conferma in merito a quella che sarà la squalifica di Calhanoglu dove l’Inter dovrà fare a meno del suo centrocampista di riferimento. Ad oggi ha sbagliato un rigore decisivo nel big match per il primo posto Inter-Napoli finito 1-1, ma ora lo scenario si fa ancora più preoccupante.

Adesso c’è grande attesa per quella che sarà la squalifica di Calhanoglu che è al centro di una grande bufera in casa Inter con il caso ultrà. La Procura di Milano porta avanti l’inchiesta ultras dove anche il centrocampista turco sarebbe coinvolto per aver avuto legami e collegamenti con i vertici di curve di Inter che fanno però parte della criminalità organizzata.

Adesso rischia grosso Calhanoglu dopo le conversazioni che lui stesso ha ammesso di aver avuto e per questo secondo l’art.24 comma 10 del Codice FIGC è in arrivo per lui una squalifica. Adesso Calhanoglu rischia una squalifica di 2-3 giornate e c’è attesa per capire da quando.

Inoltre, in attesa della squalifica Calhanoglu valuta anche l’addio dall’Inter. Già in estate erano stati forti gli interessi di alcuni grandi club tra cui il Bayern Monaco e il prossimo anno potrebbe seriamente valutare di cambiare aria dopo lunghi anni in nerazzurro.