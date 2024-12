Barcellona in Tribunale, si svincola subito e firma in Serie A

Il Barcellona è in guai finanziari molto seri e il Tribunale condanna i blaugrana a svincolare subito il suo top player che può firmare in Serie A.

Da tempo i blaugrana vivono un periodo tremendo dal punto di vista economico e ogni volta che devono tesserare un calciatore è una corsa contro il tempo e soprattutto devono cedere molti altri calciatori per fare spazio nelle liste e per far aumentare gli utili. Il rischio bancarotta per il Barcellona sembra concreto, secondo quanto viene raccontato dalla Spagna, e anche questa volta la squadra di Hansi Flick è costretta a dover affrontare un problema molto serio.

Il calciomercato di gennaio può portare clamorose sorprese per il Barcellona che può perdere uno dei suoi top player in maniera davvero assurda.

Barcellona nei guai: il top player si svincola

Il futuro del Barcellona è ancora ignoto. I blaugrana hanno grossi problemi economici da risolvere e non è certamente semplice riuscirci in poco tempo. Gli obiettivi e le ambizioni sono troppo importanti per potersi permettere una stagione all’insegna del restyling totale della rosa per abbassare totalmente i costi e tornare in un regime positivo.

La scorsa estata non è stato affatto semplice per il Barcellona che per tesserare alcuni calciatori ha dovuto fare i salti mortali e incredibili manovre finanziarie.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Barcellona può perdere uno dei suoi top player a causa della crisi finanziaria: può firmare subito in Serie A.

Il Barcellona condannato a svincolare Dani Olmo

Dani Olmo è uno dei calciatori più forti e importanti del Barcellona attuale. Il calciatore spagnolo era arrivato in estate dal Lipsia e il suo rendimento è stato sin da subito eccezionale, con numeri incredibili che lo hanno portato a essere in pochissimo tempo un idolo per la piazza blaugrana.

Un giudice di Barcellona ha negato al club blaugrana la possibilità di procedere con il tesseramento di Dani Olmo per la seconda parte della stagione. Questo è il motivo che porterebbe il club a perdere Olmo a parametro zero a partire dal 1° gennnaio. I catalani hanno tempo fino a martedì 31 dicembre per ricorrere in appello ma già lunedì 30 il Barcellona sarà in udienza avendo intentato un’altra causa contro la Liga.

Dani Olmo è stato tesserato fino al 31 dicembre, approfittando della lunga assenza di Christensen per infortunio. Il Barcellona si è rifatto all’articolo 77 delle regole di bilancio dei club della Liga, che si riferisce ai casi di infortunio a lungo termine di un giocatore, per destinare l’80% dello stipendio del difensore danese al contratto di Olmo, ma ora Christensen è tornato disponibile e quindi va regolarizzata la situazione contrattuale di Dani Olmo.

Olmo svincolato: ci pensano Milan e Juventus

Lo svincolo di Dani Olmo sarebbe oro colato per Milan e Juventus in Serie A. Il calciatore spagnolo è uno degli esterni più forti al mondo e il suo possibile tesseramento a costo zero garantirebbe ai due club italiani la possibilità di andare a prendere un vero e proprio fenomeno.

Dani Olmo guadagna 5 milioni di euro a stagione, cifre raggiungibili sia dal Milan che dalla Juventus che, però, devono competere contro due giganti del calcio europeo: Arsenal e Bayern Monaco sono già pronte all’assalto.