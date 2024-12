Via Sommer, l’Inter prende un “vichingo” tra i pali: 20 milioni

Il calciomercato dell’Inter pensa già al futuro, con diversi nomi che possono fare al caso di Inzaghi: ora arriva anche un nuovo portiere.

L’acquisto di Martinez dal Genoa è stato bocciato da Inzaghi in questo momento, visto che lo considera utile solo nelle rotazioni della Coppa Italia e mai in Serie A o in Champions League. Il dispendio economico per arrivare al portiere spagnolo è stato molto esoso ma non ha portato i suoi frutti e per questo, nell’ambito della sostituzione di Yann Sommer, Ausilio cerca un nuovo portiere.

I nerazzurri hanno grande tradizione straniera tra i pali e vogliono continuare su questo trend, portando ora un vichingo a vestire i guantoni per difendere la porta dell’Inter.

Calciomercato Inter, già deciso l’addio di Sommer

Yann Sommer è uno dei migliori portieri della Serie A e anche d’Europa. Lo svizzero ha lasciato la Bundesliga per approdare in Italia e completare la carriera europea nel migliore dei modi. Nei suoi anni in nerazzurro ha fatto benissimo, contribuendo a grandi successi e portando l’Inter sempre più in alto.

Ma anche per Sommer si sta avvicinando il momento dell’addio. Il classe ‘88 ha il contratto in scadenza nel 2026 con l’Inter ma la società in estate valuterà anche le possibili offerte che potrebbero arrivare dall’Arabia Saudita e dalla MLS, e lo stesso farà anche il portiere svizzero.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter ha già scelto il nuovo portiere da cui ripartire: Marotta e Ausilio hanno messo un vichingo nel mirino.

Calciomercato Inter: scelto Hermansen per la porta

L’Inter ha scelto il nuovo portiere: si tratta di Mads Hermansen, portiere classe 2000 di proprietà del Leicester che sta facendo molto bene in Premier League e potrebbe presto fare il grande salto di qualità per la sua carriera.

La società nerazzurra continua la sua pianificazione di mercato e ha puntato le sue attenzioni su Mads Hermansen che a 24 anni ha attirato l’attenzione di diversi grandi club grazie alle sue eccezionali prestazioni in Premier League.

Il suo rendimento e la sua crescita nell’élite europea lo hanno reso un obiettivo prioritario per l’Inter, che intende salutare nel migliore dei modi Yann Sommer e affidarsi a un portiere che possa garantire prestazioni di grandissimo livello.

Inter su Hermansen: stabilite le cifre per l’estate

L’Inter sta provando a chiudere il colpo Hermansen per la prossima estate. Sono già cominciati i colloqui tra le parti per provare ad arrivare al sì definitivo e anticipare la concorrenza che si sta creando pian piano.

Il Leicester sarebbe disposto a trattare il suo trasferimento per una cifra compresa tra i 15 ei 20 milioni di euro: in Premier League anche Nottingham Forest e Newcastle hanno mosso i primi passi per il portiere.