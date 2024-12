L’Inter sta studiando per il calciomercato e per migliorare la rosa in futuro: Ausilio e Marotta hanno individuato l’erede di Barella.

Il centrocampo dell’Inter è uno dei reparti più forti d’Europa, con grandi interpreti che fanno invidia a tutti i top club in giro per il mondo. Ma per vincere e per restare sempre in alto bisogna anche iniziare a pensare al futuro e per questo Marotta e Ausilio iniziano a valutare nomi di caratura internazionale.

Il calciomercato dell’Inter dipenderà anche da chi potrebbe essere ceduto nel prossimo futuro e non è da escludere la partenza a sorpresa di Nicolò Barella per cifre da capogiro.

Calciomercato Inter: colpo a centrocampo dalla Bundesliga

L’Inter sta studiando diversi nomi che possono essere all’altezza della rosa di Simone Inzaghi e che possano essere in grado di fare la differenza ad alti livelli come oggi la fanno i calciatori presenti in rosa. Nonostante le risorse economiche ridotte, l’obiettivo è quello di restare competitivi al massimo e per tanti anni.

Il centrocampo dell’Inter è il reparto nevralgico e che avrà bisogno di grandi miglioramenti. Lo staff mercato è al lavoro e ha individuato alcuni profili adatti alle esigenze di mister Inzaghi.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter guarda in Bundesliga per l’erede di Nicolò Barella: piace il centrocampista del Borussia Monchengladbach.

Inter, affare a centrocampo: al posto di Barella

Nicolò Barella è nel mirino di tutti i top club d’Europa e in estate potrebbe lasciare l’Inter per una cifra tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Il suo desiderio è quello di restare in nerazzurro ma se la società avrà bisogno di incassare cifre record e se dovessero arrivare offerte tanto alte, allora è immaginabile che il suo addio non sarà impossibile.

Secondo quanto riferisce Sky Sport Germania, l’Inter si è messa sulle tracce di Rocco Reitz. Il centrocampista del Borussia Monchengladbach è un classe 2002 che sta facendo passi da gigante in campionato e sta entrando nel mirino di tutte le big.

L’Inter pensa a Rocco Reitz per il centrocampo del futuro. Ha caratteristiche simili a Nicolò Barella e potrebbe essere l’uomo giusto da portare in nerazzurro il prima possibile, per evitare aste e per non rischiare di perderlo.

Reitz-Inter, Marotta paga la clausola rescissoris

Rocco Reitz è il nome che l’Inter segue per il futuro. Il centrocampista tedesco sta facendo faville e infatti piace anche al Brighton, sempre molto attento allo sviluppo dei giovani in giro per il mondo. I nerazzurri proveranno già a bloccarlo per l’estate, presentando un’offerta a gennaio di 12 milioni ma lasciandolo in prestito al ‘Gladbach fino a fine stagione.

Altrimenti se ne riparlerà in estate, quando le casse saranno piene e quando si potrà pensare di pagare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro che è presente nel contratto di Reitz.