La Roma ha già scelto il nuovo allenatore: la decisione è di Ranieri

Claudio Ranieri è sempre più al centro del progetto Roma. L’allenatore, che da giugno sarà consulento tecnico della famiglia Friedkin, ha già deciso il prossimo allenatore, ecco i dettagli.

Chi sarà il prossimo allenatore della Roma?

Una stagione, quella 24-25, che è ormai andata. Ci sono poche speranze di recupero per i giallorossi che comunque restano in lotta per Coppa Italia ed Europa League. In campionato, invece, la situazione è davvero difficile con la squadra che rischia di non qualificarsi a nessuna competizione europea per la prossima stagione.

Ovviamente, c’è ancora tempo per stravolgere i pronostici. Intanto, Claudio Ranieri sta già ragionando in vista del futuro, visto che da giugno sarà un nuovo dirigente dei giallorossi. Avrà un ruolo cruciale sulle scelte che riguarderanno il prossimo allenatore della Roma.

Ecco nuovi aggiornamenti in merito al candidato principale che Ranieri vuole portare nella Capitale.

La sorpresa è sempre dietro l’angolo. Con il mercato di gennaio alle porte, le squadre hanno già mosso i primi passi con alcuni agenti ed intermediari che stanno avendo sempre più peso nel mondo del calciomercato.

I tifosi attendono risposte da Roma, per quanto riguarda la scelto del prossimo allenatore. A decidere dovrà essere la famiglia Friedkin che si consulterà con Claudio Ranieri che ha già fatto sapere di avere il nome pronto per la panchina giallorossa.

Nuovo allenatore Roma: Ranieri vuole già chiudere

Per dare un segnale di speranza al popolo romanista, Claudio Ranieri preferirebbe annunciare a breve il prossimo allenatore della Roma.

Prosegue la caccia al tecnico che dovrà riportare in alto la squadra. L’obiettivo è puntare su un big anche per accontentare i tifosi che sperano in un grande nome per la panchina giallorossa.

Ecco perché, nelle ultime ore, è spuntato fuori il nome di un top assoluto, che ha scritto pagine importanti della storia recente del calcio europeo, e che ha ammesso pubblicamente di voler tornare un giorno alla Roma, questa volta nelle vesti di allenatore.

Arrivano conferme riguardo la volontà della società di chiudere, a streggo giro, questa pratica anche per dare un segnale alla propria tifoseria in vista del futuro.

Nuovo allenatore Roma: Ancelotti o Allegri

Nella lista dei desideri di Ranieri, come confermato anche da calciomercato.com, c’è quella di portare sulla panchina della Roma Ancelotti che è un candidato insieme ad altri allenatori, come Massimiliano Allegri e a sorpresa anche Gasperini. Dunque non resta che attendere l’evolversi della situazione, con Ranieri intenzionato a chiudere sulla scelta del nuovo allenatore.