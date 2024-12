Calciomercato Milan: il nuovo acquisto arriva dalla Bundesliga

Una vera e propria sorpresa per il Milan che a gennaio è pronto a chiudere per l’arrivo del centrocampista tedesco, rivelazione della Bundesliga. Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare di mercato.

Il mese di gennaio sarà decisivo per le sorti del Milan che sarà impegnato ai primi del mese nella Final Four di Supercoppa in Arabia Saudita.

Il club, intanto, lavorerà a fari spenti per provare a prendere qualche giocatore capace di far fare il salto di qualità alla squadra che, in questo momento, ha bisogno di qualche leggero ritocco soprattutto a centrocampo.

Nelle ultime ore, è uscita fuori la notizia di mercato che riguarda il Milan interessato al giocatore tedesco.

Nel tentativo di migliorare il centrocampo rossonero, la società ha messo nella propria lista della spesa il 23enne che ha impressionato in Bundesliga.

Le prestazioni del ragazzo, con la maglia dello Stoccarda, hanno suscitato l’interesse della società rossonera che adesso è pronta a chiudere l’affare anche alla luce delle ultime voci relative al possibile ritorno in Premier League di Loftus Cheek.

Calciomercato: chi vuole il Milan a centrocampo?

Arrivano conferme, infatti, riguardo la possibilità che il club possa completare l’operazione e cambiare il proprio centrocampo con l’addio di Loftus Cheek e l’arrivo di un altro calciatore.

Oltre agli obiettivi italiani, come Samuele Ricci e Frendrup, la società valuta con estrema attenzione anche il profilo del 23enne tedesco che è una delle rivelazioni della Bundesliga.

Il Milan ha individuato in Angelo Stiller il principale obiettivo di mercato per il mese di gennaio. Il calciatore è un profilo ideale per la rosa del Milan, che per portare in Serie A il calciatore dovrà investire almeno 25-30 milioni di euro.

Cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, è un centrocampista che ha già accumulato quasi 100 presenze nel campionato tedesco. Ha tutte le qualità per fare bene in Italia ed essere decisivo per le sorti del club rossonero.

Non resta dunque che attendere la cessione di Loftus Cheek. Infatti, con quei soldi il Milan tenterà l’affondo per un nuovo centrocampista. Tutto questo sempre nel caso in cui dovesse essere confermato Fonseca in panchina.

Angelo Stiller al Milan? L’alternativa è Bondo del Monza

Oltre a Stiller, il Milan sta valutando altre opzioni per il proprio centrocampo come Warren Bondo del Monza o Johnny Cardoso del Real Betis, ma il centrocampista dello Stoccarda è in cima alla lista delle preferenze della società rossonera che prima dovrà completare la cessione di Loftus Cheek in Premier League con la soscieà che conta di incassare dall’addio dell’ex Chelsea almeno 20 milioni di euro.