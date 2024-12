Milan, esonero Fonseca a Natale: il proprietario ha deciso

Grande tensione in casa Milan per quella che è la situazione di Paulo Fonseca con il resto della squadra con uno spogliatoio spaccato in due e risultati altalenanti.

Più volte sono uscite tematiche forti nei confronti del Milan su un esonero di Fonseca perché il club rossonero non sta raggiungendo importanti risultati in questo inizio di stagione nel nuovo progetto con l’allenatore portoghese alla guida. Ci sono delle novità in merito a quello che può accadere in vista dei prossimi mesi.

Ci sono delle novità importanti in merito a quelle voci che circolano riguardo un possibile esonero di Fonseca dal Milan con la società che dopo un periodo di silenzio ha deciso di esporsi in seguito a quelli che sono stati gli ultimi risultati e una situazione di grande caos nello spogliatoio.

Milan, esonero Fonseca: la decisine del club

Adesso ci sono delle nuove notizie riguardo quello che può accadere con un licenziamento di Fonseca dal Milan e la scelta della società di dover andare a comunicare quella che è la sua idea per l’immediato. Perché dopo un confronto con il proprietario Cardinale che ha parlato in queste ore il presidente Scaroni.

Occhio a quello che può accadere con il Milan che può mettere in bilico Fonseca che può anche rischiare il licenziamento e bisognerà capire come andare avanti nella migliore soluzione possibile per il bene del club e dei tantissimi tifosi che sono al fianco di continuo della squadra.

Adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che può essere il futuro di Fonseca perché lo stesso club nel giorno di Natale ha deciso di esporsi per mettere una volta per tutte in chiaro la decisione del Milan in vista di quelle che saranno le prossime e importanti partite.

A dare l’annuncio nelle ultime ore è stato direttamente il presidente Paolo Scaroni che ha confermato che Fonseca non è a rischio esonero nel Milan. Una decisione forte e decisa da parte del club rossonero che si è schierato totalmente a favore del proprio allenatore. Questo vuol dire che adesso lo spogliatoio dovrà cercare di macinare risultati e prestazioni convincenti appoggiando in pieno le scelte del proprio allenatore.

Fonseca non rischia l’esonero nel Milan al momento, ma è chiaro che una serie di risultati negativi o ancora altalenanti nel mese di gennaio potrebbe far avere dei ripensamenti nel club rossonero.