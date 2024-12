Calciomercato, comprano Ederson a gennaio: accordo senza senso

L’Atalanta si sta godendo il talento di Ederson, uno dei migliori centrocampisti della Serie A: ma si parla del suo addio.

Il centrocampista brasiliano sta facendo benissimo in maglia nerazzurra, con prestazioni di altissimo livello che hanno portato al forte interessamento da parte dei top club mondiali che ora sono già pronti ad acqusitarlo a titolo definitivo. Su Ederson è pronta a scatenarsi un’asta senza precedenti, visto che le sue prestazioni stanno toccando vette altissime che sono decisive per la squdra di Gian Piero Gasperini.

Il futuro di Ederson all’Atalanta è in bilico: ci sono voci di addio già da diversi mesi e possono diventare realtà già a gennaio.

Calciomercato Atalanta: il futuro di Ederson è in pericolo

Ederson dell’Atalanta è uno dei calciatori più apprezzati d’Europa. Il suo lavoro con Gasperini ha portato a successi impressionanti sia in Serie A che in Europa e ora il suo nome è schizzato in cima alla lista dei desideri di tutti i top club.

Il centrocampista brasiliano ex Salernitana negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale ed è stato fondamentale e anche decisivo per le vittorie della rosa di Gasperini he lo ha inserito subito al centro del suo scacchiere senza mai toglierlo.

Ederson ha dimostrato di essere all’altezza dei grandi palcoscenici e per questo motivo ora si torna a parlare di lui anche relativamente al calciomercato.

Il Manchester United vuole subito Ederson

Il Manchester United vuole comprare Ederson a gennaio. Il centrocampista brasiliano è stato decisivo fino a questo momento con la maglia della Dea e per Ruben Amorim è un grande desiderio da inserire immediatamente nelle rotazioni del club inglese.

Secondo quanto riferisce tuttoatalanta.com, il Manchester United nelle ultime settimane ha provato a sondare il terreno per Ederson. Per Ruben Amorim è l’ex Salernitana il profilo ideale per andare a sostituire Casemiro che lascerà già a gennaio o a fine stagione e per questo si cerca un sostituto all’altezza.

L’Atalanta ha le idee molto chiare: Ederson a gennaio non si vende. Gli obiettivi e i traguardi da seguire in questo momento sono troppo importanti per poter pensare anche lontanamente di sfasciare una squdra che sta girando benissimo e che ha 6-7 pezzi pregiati che sono intoccabili.

Trattativa per l’estate: il prezzo di Ederson

Ederson non lascia l’Atalanta a gennaio ma può andare via in estate. La trattativa con il Manchester United è già viva ma non si concluderà assolutamente nel mercato invernale. Ora il club inglese vuole provare ad anticipare la concorrenza e provare a prendersi una prelazione per l’estate.

L’Atalanta chiede 60 milioni di euro per cedere Ederson in estate. Ci sono buone probabilità che a fine stagione il brasiliano possa diventare centrale nel progetto di Amorim, visto che la Dea cederà sempre uno dei top player