Juventus: il colpo grazie alla cessione, si chiude a gennaio

La Juventus pensa al proprio calciomercato e lo stesso passa sicuramente per le cessioni.

Una tra queste è legata alla possibilità a gennaio di piazzare diverse uscite e non soltanto una, specie se si considera l’interesse da parte del Napoli su Nicolò Fagioli, calciatore che piace a Giovanni Manna e che vorrebbe tornare, da ex bianconero, a lavorare proprio a stretto contatto con uno dei giovani della sua ormai ex Next Gen.

Non c’è infatti soltanto Fagioli tra le idee su una possibile separazione in casa Juve, c’è anche la situazione legata ad un altro calciatore che ormai è ai margini del progetto Juventus, permettendo con la cessione, al club bianconero, di monetizzare per poi acquistare a gennaio. Il colpo si chiude proprio grazie alla cessione, con affare a gennaio per i bianconeri.

Calciomercato Juventus: il colpo a gennaio passa dalla cessione

La Juventus ha bisogno urgente di piazzare il colpo in difesa e farlo subito, anche nei primi giorni dell’apertura di calciomercato a gennaio.

Lo stesso, a gennaio, riguarderebbe anche più di una cessione. Nel corso di questa mattina, il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ha svelato quella che è la soluzione Juventus, andando a monetizzare la bellezza di 12 milioni di euro che risultano essere fondamentali per la realizzazione di quello che sarà, invece, il colpo in entrata.

Come riferito dalla fonte, infatti, Arthur Melo è il centrocampista in uscita in prestito con opzione di riscatto, nella destinazione che però non sarà più in Italia come gli è successo alla Fiorentina, nell’ex gestione di Vincenzo Italiano. La soluzione è all’estero dove, per il centrocampista brasiliano, sarà un ritorno vero e proprio.

Juventus: cessione a gennaio, destinazione in Liga

Tornerebbe a giocare in Spagna, in Liga, dove aveva raggiunto il massimo dei suoi livelli prima dell’approdo alla Juventus. Ha già giocato al Barcellona, in Spagna, e adesso potrebbe finire al Betis Siviglia. Il club iberico potrebbe scegliere Arthur Melo come opzione per il proprio centrocampo, prelevandolo prima in prestito alla Juventus e poi piazzando il colpo con diritto di riscatto. Da ricordare che, il contratto del calciatore stesso, scade con la Juventus il 30 giugno 2026.

Ultime Juventus: chi arriva con i soldi della cessione?

La Juventus sta cercando di piazzare sia Arthur Melo che Fagioli, col secondo che permetterebbe ai bianconeri un incasso maggiore. E lo stesso, con l’intenzione di prendere un nuovo difensore, porterebbe alla possibilità si spingersi oltre nelle cifre per riuscire a realizzare nell’immediato e non più a fine stagione, un colpo in difesa importante come Hancko, così come quello di Antonio Silva. In caso di monetizzazione immediata, è sempre viva pure la pista Skriniar.