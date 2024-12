Juventus, regalo sotto l’albero: svelato il colpo di Natale

Un altro colpo di scena per la Juventus, Giuntoli ha l’asso nella manica per gennaio: un colpo sotto l’albero per questo Natale 2024, che può essere definito direttamente in Arabia Saudita.

C’è la Fiorentina sulla strada dei bianconeri, che chiuderà il suo 2024 in trasferta. Dopodiché la squadra sarà di scena per la Final Four di Coppa Italia con il primo appuntamento in programma il 3 gennaio.

Intanto, in Arabia Saudita può andare in scena l’incontro decisivo per quanto riguarda l’acquisto del calciatore che è un nuovo obiettivo di mercato della Vecchia Signora. Ecco le ultimissime riguardo il nome del calciatore che è pronto a vestire la maglia della Juventus.

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a rilanciare la candidatura del giocatore che è entrato nella lista mercato della Juventus.

Una svolta a sorpresa che può trovare conferma nelle prossime settimane, quando in Arabia Saudita può andare in scena l’incontro decisivo con il Milan che dopo Kalulu è pronto a cedere alla Juventus un altro calciatore.

Calciomercato Juventus: chi prende Giuntoli dal Milan?

Ancora una volta, il direttore sportivo bianconero si affida al Milan per risolvere i suoi problemi.

Dopo aver fallito in estate il colpo Calafiori, il dirigente andrò a Milano per prendersi Kalulu che alla fine si è rivelato un acquisto più che indovinato.

Adesso, il ds ci vuole riprovare ed è pronto ad accelerare per quanto rigurda l’arrivo di un altro centrale difensivo che dovrà sostituire Bremer e Cabal.

Secondo le ultime notizie di mercato, dopo Antonio Silva del Benfica, la società bianconera vuole portare alla Juventus Tomori del Milan.

Tomori alla Juventus?

Fino a questo momento il minutaggio dell’inglese è stato estremamente basso a causa di uno scontro avuto con Fonseca che alla fine ha deciso di cambiare la coppia di centrale e affidarsi a Gabbia e Thiaw.

Acquistato dal Milan per 35 milioni di euro, il valore del calciatore è calato in questo mesi in cui è stato messo da parte dal tecnico portoghese. Adesso il Milan è pronto a fare a meno del giocatore anche per liberare spazio in rosa e puntare su altri elementi.

Ecco perché, dopo David Hancko del Fetenoord ed Antonio Silva del Benfica, Giuntoli sta riflettendo riguardo la possibilità di prendere dal Milan e portare alla Juventus Tomori. E’ un profilo che è finito sotto l’attenzione della dirigenza bianconera, che potrebbe assicurarsi il classe 1997 che è scivolato all’ultimo posto nelle gerarchie di Fonseca. Una ghiotta opportunità per i bianconeri che potrebbero inserire nell’affare anche qualche contropartita tecnica, come Fagioli che è in uscita a gennaio.