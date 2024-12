Il Natale porta un nuovo allenatore: è UFFICIALE

Non riuscendo a trovare una soluzione a questa crisi, il club ha preso dei provvedimenti importanti nei confronti dell’allenatore, oramai ex.

Negli scorsi giorni è infatti arrivato l’esonero del tecnico, leggenda di questa importante società che sta attraversando un periodo di difficoltà che non sembrerebbe avere fine. La storia ed il blasone di questa squadra richiede tutt’altro tipo di rendimento e risultati, che però oggi vedono la formazione ricoprire l’ultima posizione in classifica. Per evitare di far entrare nella storia, ma in negativo, questa stagione, la dirigenza ha deciso di affidare la squadra ad un nuovo allenatore, presentato proprio nel giorno di Natale, nella speranza che possa essere quello giusto per la definitiva svolta.

Il Natale porta un nuovo allenatore

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionato mondiali ed europei, dove nelle scorse ore è saltata l’ennesima panchina della stagione.

Dopo un avvio di stagione traumatico, che vede oggi la squadra essere il fanalino di coda della classifica, la dirigenza ha deciso di esonerare il tecnico per cercare di dare una svolta a questo campionato, che rischia seriamente di entrare nella storia, ma in negativo. Se neanche una figura come quella appena esonerata è riuscita ad accendere un po’ di orgoglio nei giocatori significa che la situazione è grave, ma chissà che il nuovo allenatore non riesca quantomeno a sistemare le cose lungo la strada.

Il Natale ha dunque portato un’area di novità importante nel Valencia, che nelle scorse ore ha ufficializzato Carlos Corberan alla guida della prima squadra. L’ex vice di Marcelo Bielsa al Leeds United è passato per l’Huddersfield Town, l’Olympiakos e per ultimo il West Bromwich Albion, che ha lasciato in questa stagione al settimo posto nella classifica di Championship con l’ambizione di tornare in patria per cercare di salvare i Blanquinegres.

Ufficiale il nuovo allenatore: svelati i dettagli dell’accordo

Carlos Corberan è il nuovo allenatore del Valencia. Il club spagnolo ha addirittura versato nelle casse del West Bromwich Albion 2,7 milioni di euro per liberare il tecnico iberico e farlo sbarcare al Mestalla, dove c’è bisogno di un vero e proprio miracolo per raddrizzare una stagione che invece sembrerebbe essere oramai già andato.

La speranza è l’ultima a morire, ed è per questo che il Valencia ha optato per l’esonero di Baraja e l’ingaggio di Corberan, che ha firmato con il club valenciano un contratto fino al 2027 a cifre che però non sono state rese note nel comunicato pubblicato nelle scorse dal club Blanquinegres.