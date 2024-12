Esonero deciso, il club ha scelto il nuovo allenatore

Tempo scaduto per un altro tecnico di Serie A perché la società ha deciso di dare una svolta al progetto con una rivoluzione immediata con l’esonero e l’arrivo di un nuovo allenatore.

Diversi gli allenatori che vivono una situazione di forte bilico in questo momento in Italia, perché ci sono diversi di loro che rischiano davvero il posto. Adesso ci sono degli aggiornamenti da portare avanti perché c’è la concreta possibilità che si possa arrivare ad un esonero immediato per l’allenatore con il club pronto a dare la svolta con un suo sostituto già pronto.

A prendere il suo posto in panchina potrebbe essere un grande amico dell’attuale allenatore a rischio esonero e per questo motivo che la situazione può rivelarsi davvero molto particolare e strana. Adesso si cerca di capire come portare avanti al meglio le cose per il futuro.

La società non può più permettersi di aspettare e per questo motivo che ora arrivano delle novità proprio in merito a questa decisione che avrebbe deciso di prendere il club con i massimi vertici che pensano di andare ad esonerare l’allenatore per una nuova scelta in panchina in Serie A.

Esonero in Serie A, la scelta del sostituto

Ci sono delle novità che riguardano quello che può essere deciso da un momento all’altro per il club italiano che in questo momento rischia davvero di dover fare i conti con quello che può essere l’esonero deciso per l’allenatore di Serie A puntando su un altro nome al suo posto per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Adesso bisognerà capire come andare avanti in questo momento con la situazione che riguarda uno degli allenatori di Serie A a maggiore rischio esonero. Perché la società si è resa conto di essere arrivati ormai al limite e le prossime due partite possono dire tanto della stagione.

Il Monza di Nesta è ultimo in classifica e le prossime due partite giocherà due scontri salvezza con Parma e Cagliari, per questo motivo si cerca di capire come risolvere al meglio questo problema che rischia di compromettere tutto.

A rischio esonero Nesta nel Monza con Galliani già a lavoro per il sostituto ma sembra che la decisione arriverà nei prossimi giorni. Perché ci sarà ancora un’occasione per il giovane tecnico sabato pomeriggio a Parma.

Intanto, in caso di esonero di Nesta il Monza è pronto a scegliere il nuovo allenatore e tra i nomi ci sono Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro e Salvatore Bocchetti. ​