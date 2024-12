Altro che Zirkzee: in Serie A arriva Rashford, la destinazione

In questi giorni si è vociferata la voce intensa sullo scambio di calciomercato e con ritorno di Zirkzee in Serie A, nell’immediato, a gennaio.

Il calciatore in uscita però non è soltanto Zirkzee, c’è un altro dei principali giocatori dei Red Devils che, come fatto da Scott McTominay nella scorsa estate, farà parte del percorso che è in continua rivoluzione al Manchester United.

Prende quota l’ipotesi legata a Rashford che, nonostante il rinnovo dell’estate 2023 e con una situazione molto complessa che sta vivendo al club dei Red Devils, avrebbe voglia di cercarsi una destinazione altrove. Troppo stanco il fuoriclasse inglese di non competere ad alti livelli, tanto da perdere pure la chance di giocarsi un posto in Nazionale, come gli è successo infatti nell’ultimo Europeo con l’Inghilterra. E scegliendo la stessa strada trovata da Scott McTominay che al Napoli è rinato, preferirebbe così la Serie A come sua meta preferita.

Calciomercato: colpaccio Rashford in Serie A

Il colpaccio potrebbe portare a Marcus Rashford e, in verità, c’è un solo club in Italia che può permettersi un’operazione di tale portata.

Molti club sono “sistemati” in attacco, con la Juventus stessa che proverà a rivitalizzare Dusan Vlahovic che, tutto sommato, i gol li sta trovando nonostante le critiche feroci che sono venute fuori in questo momento complesso vissuto dalla Juventus, in questa prima frazione di stagione. Ma poi c’è una squadra che, nella lotta Scudetto, sta vivendo un’annata da assoluta protagonista.

In questo momento c’è il Napoli su Marcus Rashford perché, se non andrà su Zirkzee, potrebbe ritrovarsi con l’ipotesi di prendere il fuoriclasse inglese attraverso i soldi di Victor Osimhen.

Chi prende Rashford in Serie A? Un altro Marcus in Italia

Un altro Marcus in Serie A, nella stessa soluzione in attacco legata a Thuram. Chiaro, non si intende sotto un aspetto economico considerando che l’Inter ha piazzato con il francese uno dei colpi più assurdi dell’ultimo decennio se si pensa che in nerazzurro è arrivato a zero e ne vale circa 90-100 adesso. Si intende per il ruolo che avrà, sia da attaccante, che da sottopunta. Con la possibilità oltretutto di giocare anche nel tridente, in quello che è il suo ruolo naturale poi, come esterno a sinistra.

Rashford in Serie A con lo scambio: c’è anche il conguaglio economico

Si può fare, al Napoli, attraverso lo scambio di calciomercato forse alla pari se non con conguaglio economico a favore degli azzurri. Osimhen per Rashford è l’ultima idea, considerando che Nicolò Schira, esperto collega di calciomercato, ha svelato che Rashford vorrebbe lasciare i Red Devils. Chissà che non possa farlo finendo al Napoli dove, il suo ex compagno di squadra Scott McTominay giocherebbe la carta “morale” per quanto si è ritrovato in azzurro. Perché Rashford ha notato come al Napoli si sia ritrovato uno dei calciatori che proprio allo United e in questo momento di tremenda difficoltà, sarebbe servito eccome.