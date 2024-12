Conferme per Rashford in Serie A: contratto da 20 milioni

Il calciomercato di gennaio può regalare grandi sorprese in Serie A: ora c’è anche il colpo Rashford che può essere concluso a breve.

Solitamente in Serie A non sono mai arrivati colpi sensazionali, capaci di fare la differenza a livelli altissimi. I calciatori non sempre riescono a essere determinanti da gennaio in poi e per questo motivo ci sono grosse difficoltà nel saper gestire l’approdo nella nuova squadra, con nuovi compagni e soprattutto difficilmente riescono a impori e a fare la differenza.

Il nome di Rashford è ormai una novità che viene portata avanti da tempo e può essere un colpo davvero da chiudere nel breve termine.

Calciomercato, Rashford lascia il Manchester United: la conferma

Marcus Rashford è totalmente fuori dai piani di Ruben Amorim al Manchester United. C’è stata una rottura totale e definitiva tra il calciatore e il nuovo allenatore che non ha apprezzato gli allenamenti dell’inglese e per la seconda volta consecutiva non lo ha convocato.

Ruben Amorim prima della gara tra Manchester United e Bournemouth ha annunciato praticamente l’addio di Rashford. E a gennaio potrebbe aprirsi l’opzione che porta alla Serie A, visto che ci sono molte squadre interessate.

“È una mia decisione, e lo sarà sempre“, ha detto Ruben Amorim a Sky Sport prima della partita, “io voglio vedere il meglio dei miei giocatori, e poi provo cose diverse con giocatori diversi“.

Rashford in Serie A: operazione complessa ma possibile

Marcus Rashford può diventare il colpo a sorpresa per il calciomercato di gennaio in Serie A. L’attaccante inglese è uno dei più forti del campionato di Premier League ma non riesce a essere decisivo in questo periodo e soprattutto da quando è arrivato Amorim si è rotto qualcosa con il club e con tutto l’ambiente.

Pochi giorni fa ha annunciato la volontà di salutare nel futuro imminente e ora la situazione è completamente crollata. Rashford può diventare un’idea per la Serie A: la Juventus ci pensa sul serio per gennaio. Cristiano Giuntoli sta provando a intrecciare i colloqui giusti con lo United e con l’enturage del calciatore per arrivare al definitivo sì.

Rashford alla Juventus è un colpo difficile ma non impossibile. Le cifre non sono certamente semplici per un club come quello bianconero che ha bisogno di trovare solo occasioni, ma in questo caso potrebbe fare un grande sforzo.

Rashford-Juventus: contratto da 20 milioni

Marcus Rashford a gennaio alla Juventus? Le possibilità ci sono, anche se il colpo è molto complicato a causa delle cifre esose che guadagna l’attaccante inglese che rendono impossibile quasi per tutti i club un accordo con l’inglese.

La Juventus potrebbe convincere Rashford con un contratto da 20 milioni per un triennale. Le cifre sarebbero 6 milioni a stagione più bonus ma soprattutto la possibilità di poter essere centrale in un progetto importante.