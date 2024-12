Calciomercato, Rashford annuncia l’addio: firma in Serie A

Il calciomercato può portare sorprese clamorose per tutti i top club di Serie A: Marcus Rashford può arrivare in Italia.

L’attaccante inglese è ai ferri corti con il Manchester United, nell’ultimo periodo non ha trovato spazio con Ruben Amorim ed è addirittura finito fuori dai piani per il Derby di Manchester giocato qualche giorno fa. A sorpresa la situazione tra Rashford e il club che lo ha visto crescere e lanciarsi nel grande calcio può finire già a gennaio.

La Serie A è un’opzione concreta per Marcus Rashford che è sempre piaciuto ai top club italiani ma è sempre stato inavvicinabile per questioni economiche.

Calciomercato, Rashford in Serie A: operazione non impossibile

Il profilo di Rashford piace a tutti i grandi club italiani. Il calciatore inglese è sicuramente uno dei più forti della Premier League e un perno fondamentale anche per la nazionale ma evidentemente non ha mai trovato realmente la dimensione giusta per esplodere definitivamente.

Dall’arrivo di Ruben Amorim come allenatore del Manchester United, le cose per Rashford al sono cambiate in negativo e ora può lasciare i Red Devils.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Marcus Rashford potrebbe essere in Serie A: l’attaccante inglese è al centro di grandi cambiamenti per il suo futuro.

Rashford annuncia l’addio al Manchester United: le parole

Il feeling tra Rashford e Ruben Amorim non è scattato. Non c’è mai stata la scintilla giusta fino a questo momento e ora il tecnico portoghese è deciso a defilarlo completamente dal progetto nuovo che sta nascendo in queste settimane e che guarderà al futuro sin da subito.

“Mi sento incompreso, ma ci sto bene“, queste le parole di Marcus Rashford alla scuola ‘Button Lane’, da lui stesso frequentata a Manchester. “È scoraggiante essere esclusi da un derby è anche deludente, ma sono anche uno che sa gestire e ora bisogna andare avanti“.

“Penso di essere pronto per una nuova sfida e per i prossimi step del mio percorso” – ha concluso Rashford, di fatto annunciando la volontà di lasciare il club nel futuro immediato – “ma quando me ne andrò non ci saranno rancori“.

Rashford: Juventus e Napoli lo studiano in Serie A

La Juventus può tornare prepotentemente su Marcus Rashford in estate. Il talento inglese è un pallino di Giuntoli sin dalla passata stagione ma non è mai riuscito a corteggiarlo fino al sì, e ora che ha annunciato la voglia di andare via, potrebbe essere il momento giusto.

Anche il Napoli è sulle sue tracce, Antonio Conte lo reputa un nome perfetto per il suo progetto in azzurro e Manna ci sta lavorando, per provare un’operazione lussuosa in stile McTominay.