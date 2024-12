Allegri o Sarri, una panchina per due: esonero e scelta presa a Natale

Un contratto scartato sotto l’albero, in una panchina per due che riguarda la posizione di Allegri e Sarri, a caccia di una nuova esperienza.

Un esonero in Serie A si è consumato nel corso di quest’ultimo week-end con Alessandro Nesta che “non ha mangiato il panettone” e si è trovato sostituito, ufficialmente, da Salvatore Bocchetti.

Chiaro è che Allegri e Sarri ambiscono a qualcosa in più di una posizione di bassa classifica in Serie A e occhio a quelle che sono le sorprese di Natale, che potrebbero vedere proprio i due allenatori coinvolti in quelle che sono le voci di calciomercato.

Calciomercato, chi tra Sarri e Allegri? La soluzione a Natale

Entrambi gli allenatori hanno dalla propria l’esperienza sui titoli vinti, con il livornese più del tecnico di Figline che in Serie A ha toccato vette altissime considerando le finali di Champions League e i trofei vinti con la Juventus. Ma Sarri, dalla sua, ha il titolo dell’Europa League vinta col Chelsea che manca in campo europeo proprio al tecnico livornese. Insomma, entrambi possono giocarsela per una grande destinazione. Sì, ma quale?

Sono diverse le voci sui due allenatori e, sotto Natale, può venire fuori la sorpresa. Ci sono diverse panchine in bilico e in Serie A ce n’è una in particolare che fa al caso di Maurizio Sarri, così come per Allegri.

In questo momento, in Serie A, c’è il Milan che potrebbe scegliere di separarsi da Fonseca. E a quel punto, qualora dovesse scattare l’esonero, la scelta del Milan cadrebbe quasi sicuramente su uno dei due allenatori.

Circola una voce in Capitale su Sarri e Allegri

I due allenatori toscani sono stati accostati alla panchina della Roma che però, con Claudio Ranieri, sta vivendo quello che è il percorso di rifondazione che porterà delle basi importanti in vista della prossima stagione quando, lasciando la squadra ad uno dei due allenatori, potrebbe far ripartire gli obiettivi legati ai piazzamenti importanti di classifica. Ma Sarri e Allegri potrebbero non attendere la Roma. La preferenza, dei due, cadrebbe proprio sul Milan.

“Una panchina per due” a Natale: opzione inglese per Sarri e Allegri

Entrambi gli allenatori, sempre per una singola destinazione, sono protagonisti anche di alcune voci dalla Gran Bretagna. Perché, secondo i media inglesi, entrambi i tecnici potrebbero essere tra i principali candidati di un posto al Tottenham, qualora dovesse saltare la panchina di Postecoglou. Oltre al fatto che proprio Maurizio Sarri aveva annunciato di essersi pentito di aver lasciato il Chelsea, nell’anno del passaggio alla Juve, così come Allegri che potrebbe scegliere la sua prima esperienza all’estero dopo i trascorsi tra Cagliari, Milan e Juventus.