Serie A, esonero già deciso: scelta inedita per la panchina

Novità sull’esonero del tecnico che è in totale confusione dopo l’ultimo risultato di Serie A. Ecco le ultimissime sulla scelta della società riguardo il possibile sostituto.

Arrivano ulteriori conferme riguardo il possibile addio dell’allenatore che rischia di essere silurato a seguito dei recenti risultati negativi, che hanno fatto crollare la sua squadra in classifica.

Adesso la situazione si è di nuovo complicata e all’orizzonte non ci sono prospettive positive. Ecco perché, in società, si è iniziato a mettere in discussione l’operato del mister che può essere cambiato molto presto.

Spuntano già i nomi dei possibili successori con una pazza idea del presidente, di chiamare in panchina un grande ex calciatore: ecco tutti i dettagli.

La fortuna non ha baciato la squadra che in questo momento si ritrova in una situazione di classifica davvero complicata.

A fare la differenza è il calendario ostico visto che sulla strada sono arrivate delle squadre che, in questo momento, sono in uno stato di forma super.

L’allenatore dovrà pensare a preparare l’ultima gara del 2024 anche se le sensazioni non sono per nulla positive con l’esonero che potrà arrivare nel 2025.

Cambio in Serie A, la decisione della società sul sostituto

Se il mese di dicembre si chiuderà in casa contro l’Inter, quello di gennaio si aprirà con un altro scontro salvezza da non dover fallire.

Infatti, il calendario di gennaio del Cagliari permette alla squadra di poter recuperare qualche punto con una serie di scontri diretti che potranno determinare il futuro in panchina di Davide Nicola che è sempre sulla graticola.

Dopo il Monza, arriverà il Milan e poi Lecce e Torino. Il Cagliari valuterà la situazione di Davide Nicola che da queste partite potrà uscirne rafforzato oppure indebolito.

Intanto, già escono i nomi dei possibili sostituti di Nicola. Ecco tutti i dettagli.

Esonero Nicola Cagliari, cosa può succedere

Il calendario era difficile. Le previsioni della vigilia sono state rispettate con il Cagliari che, anche ieri, in trasferta contro il Venezia, in una partita importante per la zona salvezza, ha fallito la missione di portare a casa i tre punti punti.

Adesso la classifica dice che i sardi sono terzultimi in classifica con la prossima partita che sarà in casa contro l’Inter. Il rischio di chiudere il 2024 con zero punti e quattro sconfitte consecutive è reale.

Una prospettiva, questa, che potrebbe indurre la società a cambiare allenatore ed esonerare Davide Nicola che può essere sostituito.

A Cagliari si fa il nome di un giovane come Fabio Cannavaro oppure di una certezza della Serie A, specializzato in salvezze, come Davide Ballardini o Beppe Iachini. Non resta dunque che attendere l’evolversi della situazione.