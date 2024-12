Rischio esonero in Serie A: è sulla graticola, il sostituto è già pronto

Si prepara a tornare in Serie A l’allenatore, che attende la chiamata da parte del club. Dicembre sarà il mese della verità per la squadra, con il rischio esonero che può essere davvero concreto per il mister. Il club ha già scelto il sostituto, ecco tutti i dettagli.

Ci sono delle novità di mercato che riguardano il tecnico che si gioca il tutto per tutto nelle prosisme sfide di campionato. C’è grande attesa, anche da parte dei tifosi, che sperano in un cambio di passo repentino da parte della squadra.

Ecco in che modo potrebbe arrivare l’esonero dell’allenatore, che è sempre sulla graticola a causa dei risultati che pesano e non poco sull’umore della proprietà e della piazza che attende una svolta per questa stagione.

Quello di dicembre è un mese importante per la squadra, chiamata ad un sussulto d’orgoglio dopo i recenti risultati. L’allenatore resta in discussione con la proprietà che ha già avuto contatti con eventuali successori.

Per non farsi trovare impreparato, il direttore sportivo ha sondato il mercato dei tecnici svincolati per avere pronta un’alternativa in caso di passo falso della squadra che rischia seriamente nelle prossime sfide di Serie A.

Calendario insidioso, l’allenatore rischia l’esonero: ecco i motivi

Mai come quest’anno, il calendario di Serie A si è messo di traverso per la squadra che nel mese di dicembre è chiamata ad affrontare appuntamenti davvero difficli e complicati.

L’allenatore è consapevole delle difficoltà e dei possibili risvolti che possono arrivare in seguito ad una serie di risultati negativi. Ecco perché ha chiesto ai suoi di stare sul pezzo e di prepararsi al meglio a questo vero tour de force.

Infatti, come sottolineato da tmw, il calendario del Cagliari in questo mese di dicembre è davvero difficile. Sul cammino dei sardi ci saranno sfide importanti contro: Fiorentina, Atalanta, Juventus (in Coppa Italia), Torino, Venezia ed Inter, il 28 dicembre.

Sulla carta, di queste partite, quelle abbordabili sono solo Torino e Venezia. Per Davide Nicola, sempre a rischio esonero in carriera, una vera sfida che dovrà essere bravo a superare.

Intanto, già spuntano i nomi di possibili allenatori in caso di ribaltone in quel di Cagliari. Ci sono dei profili che possono fare a caso della squadra sarda con un ritorno a sorpresa che troverebbe il gradimento della piazza rossoblù.

Esonero Nicola Cagliari: c’è Ballardini che può sostituirlo

La vittoria di venerdì scorso contro l’Hellas Verona ha fatto portato tranquillità all’allenatore del Cagliari Davide Nicola, che era finito sulla graticola dopo i recenti risultati negativi. Il successo interno, infatti, ha rotto il digiuno dei sardi, visto che la vittoria mancava da cinque partite.

Adesso la squadra si sta preparando ad un ciclo di ferro che, ancora un avolta, può creare problemi a mister Nicola che rischia sempre l’esonero. In caso di ribaltone, il presidente Giulini è pronto ad intervenire e prendere, magari, come nuovo allenatore del Cagliari Ballardini. Tra quelli disponibili, infatti, è uno dei migliori visto che è già esperto di salvezze.

Al momento si tratta solo di una suggestione anche perché la posizione di Nicola a Cagliari è ben salda, dopo la vittoria contro l’Hellas. Di certo, le prossime partite potranno determinare il futuro del tecnico che ha di fronte un calendario davvero insidioso e ostico che rischia di creargli non pochi problemi.