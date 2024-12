Infortunio e tegola: salterà Roma-Lazio, i tempi di recupero

Brutte notizie per il club capitolino, con l’assenza dal derby di Roma secondo quelli che sono gli esiti degli esami strumentali.

Nel corso di questo pomeriggio il calciatore ha sostenuto a Roma i suoi esami strumentali, con anche un altro calciatore protagonista delle stesse visite sostenute a Villa Mafalda, dopo l’infortunio doppio nell’ultimo match giocato in Serie A.

È doppia infatti la notizia che riguarda l’infortunio del calciatore che aveva risposto di star bene poco prima di entrare in clinica, nel corso di questa giornata, per poi avere l’esito degli esami strumentali che hanno evidenziato il problema, anche se non grave, ma con assenza possibile al derby di Roma.

Infortunio prima del derby: le condizioni del calciatore

Prima del derby che si giocherà al rientro nell’anno nuovo e con un’altra sfida non da poco prima di chiudere il 2024, la notizia sul doppio infortunio a Roma.

Nel corso dell’ultima sfida si sono giocate le partite che hanno portato al problema doppio per due elementi importanti della formazione capitolina.

Si sono valutate oggi, attraverso gli esami strumentali, le condizioni di Pedro e di Noslin, per valutare i conseguenti tempi di recupero. Per entrambi si tratta di un problema di poco conto che però, con il derby di Roma alle porte, rappresenta una vera e propria tegola per il rischio di vedere la loro assenza all’Olimpico.

L’esito degli esami strumentali: la notizia ufficiale da Roma

Da Roma arrivano aggiornamenti sull’infortunio e sui tempi di recupero sia di Pedro che di Noslin. Secondo quanto riferisce Lalaziosiamonoi, il problema per l’ex Roma e Barcellona sarebbe quella che porta ad una o due settimane di stop. La sua presenza con l’Atalanta non ci sarà, nella sfida che si gioca sabato 28 dicembre e che vede la Lazio giocarsi un posto da dentro o fuori per l’agguerritissima lotta Scudetto. Diversa invece la situazione legata a Noslin. Per quanto riguarda i tempi di recupero del calciatore olandese, sono ancora tutte da valutare le sue condizioni, al contrario appunto di Pedro che salterebbe pure il derby di Roma che si gioca domenica 5 gennaio alle 20 e 45.

Ultime da Roma: il Mister non rischierà i due titolari

Dopo l’infortunio annunciato su Pedro e Noslin, difficilmente risulta ipotizzabile un rischio sui due giocatori. Soprattutto per il secondo è ancora tutto in dubbio, con lo stesso Noslin che dovrà capire quando il forte trauma contusivo “rientrerà”, per verificare se poi sarà o meno in condizione in vista della prossima sfida dei biancocelesti e col derby poi alle porte.