Lazio-Inter: si è sentito male durante la partita, svelate le condizioni

Spavento durante la partita di Serie A Lazio-Inter. E’ successo nel primo tempo, con il calciatore che ha chiamato l’attenzione della panchina dopo aver calciato il pallone.

Dopo aver rinviato il pallone, il giocatore protagonista della gara Lazio-Inter si è fermato a causa di un malessere. A fare il punto della situazione il bordocampista di Dazn che ha svelato i motivi del cambio obbligato da parte dell’allenatore, che ha deciso di sostituirlo e di mandare in campo un altro calciatore.

Arrivano novità dall’Olimpico sulle condizioni fisiche del giocatore che ha deciso di lasciare il terreno di gioco durante il primo tempo. della partita Lazio-Inter.

Svelati i motivi della sostituzione, non si tratta di un infortunio e neanche di una scelta tecnica.

Cosa è successo durante Lazio-Inter? Problemi per un giocatore

La partita era ancora fermo sullo 0-0, quando il calciatore ha chiesto il cambio.

Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni fisiche del giocatore, che era stato scelto dall’allenatore per disputare questa importante partita di Serie A Lazio-Inter. Ecco le ultimissime riguardo lo stato di salute del ragazzo, che ha interrotto prima la sua partita a causa di questo fastidio.

Inizialmente si credeva che il problema fosse di naturea muscolare ed invece, poco dopo la sostituzione, è arrivata la notizia riguardo i motivi per il quale Gila è stato costretto a lasciare il campo dell’Olimpico durante Lazio Inter.

Forti giramenti di testa per il difensore scuola Real Madrid, che ha preferito tornare negli spogliatoi.

Lazio-Inter: problemi per Mario Gila, al suo posto Gigot

Il difensore centrale, dopo un rinvio, si è fermato ed ha richiamato l’attenzione dei medici chiedendo subito il campo. L’impressione, che tutti hanno avuto, era di un fastidio muscolare ed invece la realtà è stata svelata poco dopo.

Infatti, dopo l’uscita dal campo, con Baroni che ha sostituito Gila con Gigot, il calciatore si è diretto negli spogliatoi anche perché non si sentiva bene: ha avuto dei giramenti di testa molto forti ed ha preferito essere cambiato.

Un problema in più, dunque, per Baroni che poco dopo l’ingresso dell’ex Marsiglia ha subito il doppio svantaggio dell’Inter. L’allenatore, che ha dovuto già rinunciare a Romagnoli per una distorsione alla caviglia, attende aggiornamenti dall’infermeria per capire le condizioni fisiche di Mario Gila.